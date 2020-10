Magnetische marker verbetert borst besparende operaties

Pintuition, de technologie achter de magnetische marker, is een Nederlandse vinding van het Eindhovense Sirius Medical. De afgelopen periode heeft het bedrijf samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis een klinische studie uitgevoerd om de werking van de magnetische marker aan te tonen. Daaruit kon geconcludeerd worden dat de methode veilig is voor borstkankerpatiënten en presteert zoals bedoeld. Mede daarom ontving de fabrikant enkele maanden geleden al het benodigde CE-keurmerk.

Minder operatiestress

De magnetische marker wordt met behulp van een naald op de millimeter nauwkeurig door een radioloog op de plek van de tumor ‘geplaatst’. Patricia Jansen (ETZ) en Maud Bessems (JBZ) zijn de chirurgen die de eerste operaties met deze technologie uitgevoerd hebben. “Dit heeft zo veel voordelen, voor de patiënt en voor de operateur. We werkten tot op heden met een metalen ankerdraad. Dan steekt er een draad uit de borst, dat is voor de patiënt heel ongemakkelijk. Voor de chirurg is het voordeel dat je precies weet waar je moet opereren door het geluid dat het magneetzaadje maakt. We kunnen daardoor nog kleinere littekens maken en op veilige wijze minder van de borst wegnemen.”

Een ander voordeel is het feit dat de magnetische marker ruim voor de operatie geplaatst kan worden. Bijvoorbeeld gelijktijdig met een andere afspraak. De metalen ankerdraad die tot nu toe gebruikt werd, moest de dag voor de operatie geplaatst worden. “Deze nieuwe methode geeft minder stress en belasting rondom de operatiedag. Voor de patiënt heel fijn, want het is natuurlijk een hele spannende emotionele tijd”, vertelt Patricia Jansen.

Klinisch onderzoek magnetische marker

Maud Bessems leidde het klinische onderzoek naar de werking van Pintuition. De volledige resultaten zullen op 23 oktober gepresenteerd worden tijdens het Europese Congres voor Oncologische Chirurgen (ESSO 2020). “De afgelopen jaren werkten wij in het JBZ met radioactieve zaadjes voor de lokalisatie van tumoren. De strikte regelgeving brengt een flinke belasting met zich mee voor de patiënten en het Borstcentrum. Sirius Pintuition heeft, net als radioactieve zaadjes, de voordelen van draadloze lokalisatie, maar dan zonder de radioactieve belasting. Daarnaast biedt het systeem millimeter-nauwkeurige feedback wat een verbetering is ten opzichte van de huidige standaard”, aldus Bessems.

De basis van Pintuition werd ontwikkeld in het Antonie van Leeuwenhoek door Bram Schermers van Sirius Pintuition Needle. Daarna werd Bram mede oprichter van Sirius Medical. “Met steun van onder meer de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) hebben we dit systeem ontwikkeld. Het is geweldig om te zien dat iets dat heel klein begon, nu in de praktijk wordt toegepast. Ik ben heel trots dat ziekenhuizen en patiënten hier nu de vruchten van plukken. Dit is echt een heel belangrijk moment voor Sirius Medical, want dit is precies wat wij willen doen: waarde toevoegen voor artsen en patiënten.”