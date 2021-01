MCL Harlingen en Leeuwarden gestart met digitaal aanmelden

Medio december startte het MCL op de lokatie Harlingen al met het digitaal aanmelden, online of bij een aanmeldzuil aan de hoofdingang. Die nieuwe werkwijze beviel meteen al goed en daarom is het nu uitgebreid naar de lokatie Leeuwarden. De komende periode staan elke dag tussen 8 en 17 uur gastvrouwen en -heren bij de aanmeldzuilen om patiënten wegwijs te maken die nog moeten wennen aan de nieuwe werkwijze.

Aanmeldzuilen zoals die nu bij de twee MCL locaties staan, zijn al bij meerdere Nederlandse ziekenhuizen, zoals bijvoorbeeld het Bravis ziekenhuis, succesvol in gebruik genomen. Doordat de patiënt zelf incheckt en aanmeldt kan het ziekenhuisbezoek vlotter en efficiënter verlopen en heeft de patiënt eigen regie in het vastleggen van persoonlijke gegevens.

Digitaal aanmelden ziekenhuisbezoek

Patiënten die nu naar het MCL komen, kunnen zich met de afsprakenbrief bij de aanmeldzuil melden. Op die afsprakenbrief staat een barcode of QR-code die door de aanmeldzuil gescand wordt. Patiënten die de afsprakenbrief niet bij zich hebben kunnen zich ook met hun patiëntnummer of op naam aanmelden.

Vervolgens kan de patiënt op het scherm van de aanmeldzuil zijn of haar persoonsgegevens controleren en meteen ook aangeven over welke overige gegevens het MCL mag beschikken. Na het beantwoorden van enkele standaardvragen die op het scherm gesteld worden, over resistente bacteriën, wordt de patiënt doorverwezen naar de servicebalie en een ID-check. Daarna neemt de patiënt plaats in de wachtkamer totdat hij door de betreffende zorgverlener wordt opgeroepen.

Thuis aanmelden nog sneller

Het is voor patiënten ook mogelijk zicht voor een ziekenhuisbezoek vooraf, thuis, al aan te melden. Dat kan vanaf drie dagen voor de afspraak. Daarvoor moet de patiënt inloggen op het MijnMCL patiëntenportaal. Ook hier kunnen vervolgens persoonsgegevens gecontroleerd en indien nodig aangepast worden.

Eventuele openstaande vragenlijsten die van belang zijn voor de betreffende afspraak, worden dan ook online ingevuld. Daarna ontvangt de patiënt, in MijnMCL een QR-code. Daarmee kan hij of zij zich vervolgens in het ziekenhuis inchecken bij de zuil van de polikliniek of functieafdeling door de QR-code die in MijnMCL staat te laten scannen. De patiënt hoeft zich dan dus niet eerst bij de aanmeldzuil bij de hoofdingang te melden.