Medicijnrobot verstrekt medicatie buiten kantooruren

De plaatsing van de medicijnrobot – naar verwachting in juni – vindt plaats in afstemming tussen CDE, Maxima MC, HAP en zorgverzekeraars. “Binnenkort hoeven Inwoners uit de Kempen of Waalre/Valkenswaard met een acuut gezondheidsprobleem voor medicatie na 20.00 uur en in het weekend niet meer naar de spoedpost in Eindhoven-Noord te rijden”, stelt Niek van der Zanden, directeur CDE. “Dit gaat hen veel reistijd schelen en brengt de spoedfarmacie weer dichtbij de patiënt in de Kempen en Waalre/Valkenswaard.”

Rol medicijnrobot

De medicijnrobot beschikt over een controle- en identificatiesysteem dat direct communiceert met een medewerker van de dienstapotheek in Eindhoven. Hierdoor kunnen patiënten het recept van de huisarts of spoedeisende hulp arts via de robot geleverd krijgen. De apothekersassistent in de centrale dienstapotheek in Eindhoven controleert het digitale recept en de identiteit van de patiënt en de robot geeft direct het medicijn.

Behalve bij de medicijnrobot kunnen inwoners van de Kempengemeenten en Waalre/Valkenswaard tijdens kantooruren terecht bij de eigen apotheek of bij de apotheek bij Máxima MC in Veldhoven. Apotheek Maxima MC is op werkdagen tot 20.00 uur geopend en op zaterdagen van 10.00 tot 14.00 uur. Hiermee wordt vanaf juni voor patiënten van de Kempen 24/7 medicatie aangeboden op Máxima MC, locatie Veldhoven.

Robots bij apotheken

Robots worden al vaker ingezet in apotheken. Zo gebruikt de apotheek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) sinds oktober 2020 een robot die de apothekersassistenten ondersteunt. Op de nieuwe locatie is magazijnwerk zoals het pakken van medicatie overgenomen door de robot. De assistenten typen een recept in. Vervolgens pakt de robot de medicijnen, plakt de etiketten op de doosjes en geeft de medicatie af bij de juiste balie.

De apotheek van het Radboudumc nam in februari vorig jaar een robot in gebruik die een deel van het fysiek belastende werk van de medewerkers overneemt. Het betreft het klaarmaken voor gebruik van de zogenoemde elastomeerpompen. Dit zijn infuuspompen die door patiënten thuis zelfstandig gebruiken om geneesmiddelen toe te dienen.