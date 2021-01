MedMij breidt het aantal DVZA’s uit tot vijftien

Het daadwerkelijk uitwisselen van gegevens op de MedMij-manier tot stand te brengen moeten persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) het MedMij label halen. De DVZA’s, zorgaanbieders die de rol van dienstverlener zorgaanbieder binnen het MedMij Afsprakenstelsel vervullen, moeten ervoor zorgen dat hun ICT-systemen aangesloten worden op MedMij.

Vijftien DVZA’s binnen MedMij

In 2019 was Asterisque de eerste ICT-leverancier van systemen voor zorgverleners die het MedMij label behaalden. In de maanden daarna volgden LSP+, Trombx, Ksyos, Zorgdoc, Hinq, DXC Technology, Open Healthub, ChipSoft, Enovation, Nexus Nederland en Code24. Met het behalen van het MedMij-label door Regionaal zorg Communicatie Centrum (RZCC), Zorg Service Groep en Medned Information Consultancy telt het MedMij-Afsprakenstelsel nu vijftien DVZA’s. Hierdoor komen in potentie nog meer gezondheidsgegevens beschikbaar voor patiënten die een PGO gebruiken. In totaal zijn er al 32 persoonlijke gezondheidsomgevingen.

Vooralsnog hebben de drie nieuwe DVZA’s allemaal één gegevensdienst gekwalificeerd. Voor RZCC is dat ‘Laboratoriumresultaten’. Zorg Service Groep heeft ‘Basisgegevens GGZ’ gekwalificeerd en Mednet Information Consultancy kwalificeerde ‘Basisgegevens Zorg’.

De MedMij standaard

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgprofessionals en zorggebruikers. Deze uitwisseling vindt plaats via een PGO, een persoonlijke gezondheidsomgeving. Met een PGO kunnen zorggebruikers hun gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo weten patiënten beter wat er speelt en krijgen zorgverleners een completer beeld, waardoor je samen tot de best passende zorg kan komen.

Organisaties die aantoonbaar aan de MedMij-spelregels voldoen, mogen het MedMij-label gebruiken. Het label staat onder andere op websites en apps met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), maar ook bij leveranciers van informatiesystemen in de zorg. De zorgaanbieders met wie deze leveranciers een overeenkomst hebben mogen ook het MedMij-label dragen. Daarmee wordt bevestigd dat op deze plek veilig en betrouwbaar gezondheidsgegevens uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen van MedMij.