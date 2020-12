Nexus haalt als twaalfde DVZA MedMij-label

Nexus is binnen het MedMij-afsprakenstelsel een dienstverlener zorgaanbieder (DVZA). Dit is een van de rollen die beschreven staat in het MedMij Afsprakenstelsel. Teneinde gegevensuitwisseling op de MedMij-manier tot stand te brengen, en het MedMij-label te mogen voeren, moeten de ICT-systemen van zowel PGO’s als zorgaanbieders (DVZA’s) op MedMij aangesloten worden.

12 DVZA’s met MedMij-label

Onlangs kregenCode24 en Enovation, als tiende en elfde dienstverlener zorgaanbieder (DVZA), nog het MedMij-label. Vorig jaar was Asterisque de eerste leverancier van ICT-systemen voor zorgaanbieders die het label voor DVZA’s ontving. Daarna volgden LSP+, Trombx, Ksyos, Zorgdoc, Hinq, DXC Technology, Open Healthub en ChipSoft. En nu dus Code24 en Enovation. In totaal zijn ook al 31 persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) met het MedMij-label. Met een PGO kunnen zorggebruikers hun gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen.

Met het behalen van het MedMij-label kunnen de medische gegevens van patiënten nu ook via de NEXUS-DVZA met PGO’s worden uitgewisseld. Erik Toet, CTO bij NEXUS: ‘Als onderdeel van het VIPP-programma voor de GGZ, en het (nieuwe) VIPP5 programma voor ziekenhuizen, staat uitwisseling met PGO’s hoog op de agenda. Voor beide trajecten zal NEXUS de rol van DVZA verzorgen. Onze DVZA wordt als volledige SaaS- en Cloud-dienst geleverd waardoor het voor zorginstellingen nog eenvoudiger is om de uitwisseling te faciliteren.’

Standaard uitwisselen gegevens

MedMij is de Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgprofessionals en zorggebruikers. Deze uitwisseling vindt plaats via een PGO, een persoonlijke gezondheidsomgeving. Met een PGO kunnen zorggebruikers hun gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo weten patiënten beter wat er speelt en krijgen zorgverleners een completer beeld, waardoor je samen tot de best passende zorg kan komen.

Alle organisaties die aantoonbaar aan de MedMij-spelregels voldoen, mogen het label gebruiken. Je komt het label tegen op websites en apps met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), maar ook bij leveranciers van informatiesystemen in de zorg. De zorgaanbieders met wie deze leveranciers een overeenkomst hebben mogen ook het MedMij-label dragen. Het label laat zien dat op deze plek veilig en betrouwbaar gezondheidsgegevens uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen van het afsprakenstelsel.

Zorgverleners positief over PGO

Uit onderzoek van de Patiëntenfederatie bleek onlangs dat zorgverleners overwegend positief zijn over de komst van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) als middel om patiënten meer inzicht in en grip op hun gezondheid te geven. Zij verwachten dat PGO’s de patiënt meer inzicht geeft in de eigen gezondheidssituatie. Een wat kleinere groep vindt het echter nog moeilijk om het effect van PGO’s in te schatten omdat ze nog in ontwikkeling zijn.