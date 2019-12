Teller aantal PGO’s met MedMij-label op 20

Het aantal PGO’s dat voldoet aan MedMij-standaarden is het afgelopen kwartaal fors toegenomen. Op 5 november werd op het podium van een event van de stichting nog een klein feestje gevierd omdat al 16 PGO’s het MedMij-label hadden gehaald, nadat in april van dit jaar de eerste labels zijn uitgereikt.

MedMij meldde vervolgens eind november dat drie nieuwe deelnemers – medicatietrouw-platform MeddApp en de PGO’s Zodos en Icarus – het kwalificatie- en acceptatietraject succesvol doorlopen hebben om het label te krijgen. De groep van persoonlijke gezondheidsomgevingen met het MedMij-label groeide daarmee uit tot 19, waaronder tot nu toe één ICT-aanbieder van een medisch informatiesysteem (Asterisque).

Twee soorten MedMij toepassingen

Er zijn het MedMij-stelsel twee soorten toepassingen: aan de kant van de persoon (zorggebruiker) en van de zorgaanbieder. PGO-leveranciers kunnen deelnemer worden aan de persoonskant, ICT-leveranciers van zorgaanbieders aan de zorgaanbiederskant. Beide deelnemers zijn nodig om op basis van de standaarden medische gegevens uit zorginformatiesystemen zoals EPD’s, ECD’s en HIS’en te ontsluiten.

Het MedMij-label bevestigt dat de PGO’s voldoen aan alle afspraken over uitwisseling van gegevens, die zijn vastgelegd in het MedMij Afsprakenstelsel. Hiermee wordt voor burgers en zorggebruikers een belangrijke stap gezet op weg naar eigen regie over de gezondheid. Zij kunnen de komende jaren geleidelijk aan steeds meer medische informatie in hun eigen PGO verzamelen, actualiseren en delen met andere relevante zorgverleners.

Verbeterslag in standaarden

Vorige week maakte medMij ook richting ontwikkelaars van PGO’s en informatiesystemen bekend dat op 28 november een verbeterslag gemaakt is in de standaarden. Deze verbeterslag betreft patches die in de vorige update van het stelsel aangekondigd zijn. De novemberrelease heeft geen invloed op de lopende en bestaande kwalificaties. Het doorvoeren van de wijzigingen kent ook geen verplichtend karakter.

Deze nieuwe maandrelease leidt tot aanpassing van de test- en kwalificatieomgeving (Touchstone). De wijzigingen in de test- en kwalificatiematerialen zijn ook inzichtelijk via de openbare locatie waarin ze worden beheerd.