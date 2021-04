Meds Safe voorkomt verspilling dure medicijnen

Het project met met de geklimatiseerde mini-kluis is mede mogelijk gemaakt met financiering van zorgverzekeraar VGZ. De medicijnkluis, Meds Safe genaamd, is relatief compact (26 x 16 x 12 centimeter) en met 1500 gram ook goed draagbaar. Op het moment dat de patiënt zijn medicatie moet innemen, drukt hij daarvoor op een knop en wordt de pil automatisch uitgegeven. Doordat de medicijnen altijd onder de juiste condities bewaard worden kan verspilling voorkomen worden.

Minder verspilling dure medicijnen

De Meds Safe wordt bij het ETZ in eerste instantie ingezet voor patiënten die behandeld worden voor kanker. Een deel van die medicijnen is zeer duur, met prijzen die kunnen oplopen tot 1500 euro per pil. Wanneer een behandeling, bijvoorbeeld door overlijden of het aanpassen van de dosering, stopt of wijzigt, dan wordt per patiënt soms voor tienduizenden euro’s aan ongebruikte medicijnen weggegooid. Kosten die uiteindelijk voor rekening komen van iedereen die ziekenfondspremies betaald.

Met de Meds Safe is dat verleden tijd. Daarin blijft ongebruikte medicatie goed waardoor deze terug kan naar de apotheek voor hernieuwde uitgifte. “Deze pilot dient om te laten zien dat er een manier is om dit soort verspilling tegen te gaan. We geloven hierin en willen met dit project het bewijs leveren. Niet in de laatste plaats omdat we door de huidige wet- en regelgeving de farmaceutische bedrijven moeten betalen voor dit soort verkwisting. Hier kan andere zorg van worden betaald”, vertelt VGZ-beleidsontwikkelaar Nadine The.

De Meds Safe zorgt ervoor dat dure medicatie niet verspild wordt (afbeelding: ReMediz)

De Meds Safe werd mede ontwikkeld door ReMediZ. Ondernemer en initiatiefnemer Hans van Rooij kwam op het idee toen hij in zijn eigen omgeving te maken kreeg met dure medicatie en de verspilling daarvan. Hij kreeg destijds het advies de ongebruikte pillen voor de gewijzigde behandeling van zijn schoonmoeder – die 3000 euro per 28 stuks kostten – door de WC te spoelen.

Meer Nederlandse initiatieven

Nederland telt meer initiatieven om de verspilling van (dure) medicijnen tegen te gaan. Zo werd onlangs bekend dat het St. Antonius Ziekenhuis, Radboudumc, Jeroen Bosch ziekenhuis, en UMC Utrecht een proef starten waarbij ongebruikte dure oncologische geneesmiddelen, na een kwaliteitscontrole door de apotheek, opnieuw worden uitgegeven.

Een aantal weken geleden kwam het Radboudumc met het nieuws dat het experimenteert met een bewaarzak met een temperatuurchip zodat dure kankermedicijnen goed blijven. Eerder onderzoek liet zien dat circa veertig procent van de geneesmiddelenverspilling is te voorkomen.