Meekijken door de slimme bril van de chirurg

In het GHZ kan een operatie die door Liem uitgevoerd wordt op afstand door tientallen ‘toeschouwers’ live gevolgd worden. De chirurg draagt daarvoor een speciale slimme bril, de Smart Glasses van Roda & Cones. Die bril is voorzien van twee camera’s, microfoons en oordopjes.

Tijdens een recente maagverkleiningsoperatie maakte Liem voor het eerst gebruik van een nieuwe tang voor het doorknippen en dichtbranden van bloedvaten. Vanuit de VS keken zo’n 50 mensen via de stream van de bril mee met die operatie. Maar dat is zeker niet de enige toepassing voor de slimme bril.

Slimme bril: meekijken en helpen

Voordat de slimme bril in de praktijk gebruikt wordt moet er wel het een en ander getest en ingesteld worden. De bril maak verbinding met het internet via wifi. De geïsoleerde, gestaalde, constructie van een gemiddelde OK is daarvoor niet altijd het meest geschikt. Het is belangrijk dat vooraf goed geregeld wordt.

Het live meekijken met een operatie en zien wat een chirurg precies doet kan ook prima ingezet worden bij de training van artsen en chirurgen. Bovendien kan de chirurg tijdens de operatie ook mondeling toelichten wat er precies gebeurt omdat de slimme bril niet alleen video streamt maar ook audio. Een van de camera’s van de bril is voorzien van een zoomlens. Door middel van spraakcommando’s kan de chirurg deze camera ‘besturen’. Handig voor als hij iets in detail wil laten zien.

Een andere veelbelovende toepassing is het bieden van hulp door een collega chirurg. “Wanneer je dienst hebt en een jonge collega heeft even je hulp nodig. Dan klik je je laptop open, logt in en je ziet precies wat er gebeurt. Je bent dan geen kostbare tijd kwijt om naar het ziekenhuis te komen”, aldus een collega van Liem in het GHZ.

Onderwijs op afstand tijdens corona

Hoewel de smart glasses niet speciaal ontwikkeld zijn als ondersteuning bij de opleiding van (chirurgie)studenten, is het wel een toepassing die met name ten tijde van de coronacrisis zeer welkom is. “We gaan deze technologie in deze lastige tijd dat cursussen en congressen niet door kunnen gaan, wel inzetten om live chirurgie mogelijk te maken in virtuele cursusomgevingen”, aldus Ronald Liem tegenover het AD.

De slimme bril is deze zomer ook al in gebruik genomen op de locatie Alkmaar van de Noordwest Ziekenhuisgroep. Daar werd de slimme bril gebruikt door een vaatchirurg tijdens een operatie van een aneurysma in de buikaorta. De betreffende chirurg kraag via de slimme bril virtuele ondersteuning van een productexpert.