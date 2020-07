Slimme bril, nieuw bewegingssysteem bij Noordwest

Sinds eind juni maken chirurgen van de Noordwest Ziekenhuisgroep op de locatie Alkmaar gebruik van een ‘chirurgische slimme bril’. Chirurgen kunnen experts van buiten het ziekenhuis bij een operatie betrekken voor advies en ondersteuning. Bij de eerste operatie waar de bril gebruikt werd, kreeg de vaatchirurg bij een patiënt met een aneurysma in de buikaorta virtuele ondersteuning van een productexpert.

Slimme bril uitkomst in coronatijd

De slimme bril is een uitkomst in coronatijd, benadrukt de ziekenhuisorganisatie. Hij is uitgerust met een microfoon en twee camera’s, waaronder een met een optische zoomlens. De expert op afstand kan deze camera bedienen en desgewenst in close up de voortgang van de operatie volgen. De arts kan de bril bedienen met spraakcommando’s.

De innovatie wordt volgens Noord-Hollandse ziekenhuisgroep wereldwijd voor het eerst zo toegepast. Noordwest werkt hierbij samen met technologieleverancier Medtronic. Tijdens de ingreep kon een technisch expert van Medtronic de arts ondersteunen tijdens het plaatsen van een vaatprothese via de liezen.

Meest optimale, veilige zorg

De betrokken vaatchirurg dr. Robin Hulsebos spreekt over een positieve ervaring. “De slimme bril maakt het mogelijk om op elk gewenst moment een expert te raadplegen die zich waar dan ook bevindt. Dat biedt een heel belangrijke extra mogelijkheid om patiënten de meest optimale en meest veilige zorg te bieden.”

Met name in coronatijd is het volgens Hulsebos van belang dat zo min mogelijk mensen aanwezig zijn in de OK. “Dankzij de bril kunnen we nu een beroep blijven doen op externe experts. Ook kunnen wij externe partijen adviseren. Dat komt het resultaat voor de patiënt ten goede en daar gaat het om.” Ook kunnen medisch professionals dit soort oplossingen in de toekomst inzetten om kennis en expertise op een snelle en toegankelijke manier op afstand met elkaar te delen.

SilverFit 3D bewegingssysteem

De ziekenhuisgroep heeft in juli op locaties Alkmaar en Den Helder een nieuw bewegingssysteem in gebruik genomen. De SilverFit 3D biedt bewegingsoefeningen in spelvorm aan. Het is mogelijk om alleen of in groepsverband in beweging te komen. Het systeem biedt keuze uit balans-, loop- en zitoefeningen en uit oefeningen die beweging en cognitie combineren (zoals hoofdrekenen en puzzelen).

Het niveau van de spellen kan precies op de patiënt worden afgestemd, vertelt Marlou Staal, fysiotherapeut in Alkmaar. “Bewegen is goed voor iedereen. Juist ook voor een patiënt die in het ziekenhuis verblijft. De conditie blijft beter op niveau en het heeft een positief effect op het herstel. Het is dan ook een hele mooie aanvulling op ons beweegprogramma Beweeg je beter.”

Virtueel bestemmingen bezoeken

Dit beweegprogramma is er op gericht om bewegen tijdens een opname onder de aandacht te brengen. Zo zijn er op verschillende verpleegafdelingen beweeghoeken gerealiseerd met onder andere hometrainers en oefengidsen. In sommige beweeghoeken staan speciale fietsen waarbij de patiënt virtueel wereldwijd verschillende bestemmingen kan bezoeken. Daarnaast zijn er loop- en themaroutes uitgezet om het lopen te stimuleren.

De bewegingssystemen zijn beschikbaar gesteld door Da Vinci Derivatives en Duin & Pedroli via Vrienden van Noordwest. De Vrienden zetten zich in om het verblijf van patiënten binnen Noordwest Ziekenhuisgroep aangenamer te maken en het herstel te bevorderen. Zij realiseren wensprojecten die niet uit het standaard ziekenhuisbudget kunnen worden betaald. Zo verandert de manier waarop patiënten hun bezoek en verblijf ervaren én wordt een bijdrage geleverd aan zorginnovaties, stelt Noordwest.

Optimaal benutten capaciteit

Noordwest Ziekenhuisgroep voerde onlangs nog een Hospital control center in. Het HCC is een ruimte waar alle operationele en tactische data bij elkaar worden gebracht. Op deze manier kan de beschikbare capaciteit, zoals personeel, operatiekamers en bedden, optimaal benut en op elkaar afgestemd worden.