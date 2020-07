Meerjarige zorgovereenkomst GGZ NHN en Zilveren Kruis

Feit is dat veel patiënten zorg bij voorkeur in hun eigen omgeving willen ontvangen. Dat heeft onder andere ook een positieve invloed op de gezondheid van patiënten. Met de meerjarige overeenkomst tussen Zilveren Kruis en GGZ NHN wordt de zorg voor patiënten in deze regio zoveel mogelijk dichtbij huis georganiseerd met flexibele, specialistische behandeling en digitale zorg zoals online GGZ. Zorg die ook aansluit bij de situatie en wensen van patiënten.

GGZ op maat, fysiek én online

Zeker in deze onzekere coronatijden, met de inmiddels al veelbesproken mogelijke ‘tweede golf’, zijn online behandelingen en digitaal contact met zorgverleners een belangrijk alternatief voor fysieke afspraken en contact. GGZ NHN biedt met DiSofa volledige online behandeling.

“De waardering van verzekerden die gebruik maken van online behandeling is bijzonder hoog. Bovendien kunnen zij hier direct voor hun behandeling terecht en hoeven zij niet meer te wachten. Met deze afspraak bieden wij hen ook de komende jaren toegang tot deze zorg vanuit de woonkamer”, zegt Leen Goemans sr. manager Inkoop bij Zilveren Kruis.

“GGZ NHN anticipeert op de veranderende omgeving van onze verzekerden en het zorgveld, en zet zich er net als wij voor in om zorg steeds beter te organiseren. Deze afspraak is weer een stap in de goede richting en biedt de ruimte om te blijven innoveren”, zo voegt Jos Brinkmann, bestuurder bij GGZ NHN daaraan toe.

Innovatieve werkwijzen

In de nieuwe meerjarenovereenkomst wordt ook rekening gehouden met innovatieve werkwijzen, zoals bijvoorbeeld de ‘herstel ondersteunende intake’ (HOI). Daarbij is altijd een ervaringsdeskundige aanwezig, iemand die speciaal is opgeleid om eigen ervaringen als GGZ-cliënt in te zetten om anderen te helpen. Hierdoor ligt de nadruk niet op de klachten van de patiënt, maar wordt juist gekeken naar zijn mogelijkheden en kracht.

“Wij zijn blij dat wij met Zilveren Kruis de koers die wij hebben ingezet voor ‘Duurzame zorg’ verder invulling kunnen geven. Wij staan net als Zilveren Kruis voor cliëntgerichte zorg waarbij we de patiënt zo optimaal mogelijk behandelen. Deze meerjarenafspraak biedt ons de ruimte om onze zorg de komende jaren verder vorm te geven en invulling te geven aan de organisatie van zorg in de regio”, aldus Brinkmann.

Het organiseren en aanbieden van zorg dichtbij de eigen omgeving van de patiënt is een speerpunt dat bij steeds meer zorgverzekeraars hoog op de agenda staat. Zilveren Kruis sloot daarvoor de afgelopen maanden onder andere al overeenkomsten met het OLVG en UMC Utrecht.