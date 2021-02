Mentale gezondheid op de agenda

Deloitte heeft in 2020 internationaal onderzoek gedaan onder 20.000 jongeren. Een belangrijke uitkomst uit deze Millenial Survey was dat één op de drie stress noemde als reden voor verzuim van het werk. Openhartigheid over de impact van stress op mentale gezondheid bleek drie keer zo vaak voor te komen bij organisaties die veel ondersteuning boden bij mentale fitheid.

Meer investeren

Werkgevers maken zich in toenemende mate zorgen om de mentale gezondheid van hun medewerkers. Veel organisaties zien al de noodzaak om beter zicht op te krijgen op geestelijke gezondheid en willen helpen deze in balans te krijgen. Meer investeren hierin zal de alsmaar groeiende zorgvraag, en de toenemende kosten daarvan, kunnen afremmen. Mentale gezondheid zou daarom net zo belangrijk moeten worden als fysieke gezondheid. Bij vele directies en RvB’s staat het onderwerp door de huidige lockdown hoog op de agenda.

Internationaal pleidooi

Het Deloitte Center for the Edge is met diverse partijen al langere tijd bezig met de transitie van zorg naar gezondheid. Belangrijk onderdeel van deze transitie is de mentale gezondheid van werknemers. Deloitte heeft op globaal niveau met andere werkgevers een coalitie gevormd, ‘The Global Business Collaboration for Better Workplace Mental Health’ en deze recentelijk gepresenteerd tijdens het World Economic Forum van 2021.

Nederlandse aanpak mentale gezondheid

Vanuit de ‘Health on the Edge’-gedachte gaat Deloitte nu op zoek naar het snijvlak van traditionele en nieuwe spelers, om samen met werkgevers te kijken hoe zij de mentale gezondheid van hun medewerkers op peil kunnen houden. Welke innovaties zijn er in te zetten om de noodzakelijke verandering naar preventie en vroeg-signalering te versnellen? Hoe kan de focus rondom mentale gezondheid worden verbreed: niet alleen curatief (genezen) maar ook preventief (voorkomen)?

Virtuele sessie

Op 8 februari organiseren GGzE, Nationale Nederlanden (NN) en Deloitte een virtuele “Health on the Edge” sessie. Een groep van circa 15 bestuurders en experts van nieuwe en traditionele spelers verkennen daarin de uitdagingen en oplossingen rondom de mentale gezondheid van werknemers en de rol van de werkgever hierbij. Gezamenlijk denken zij nadenken over oplossingen vanuit een brede en nieuwe blik op mentale gezondheid.

Daarnaast brengt Deloitte het thema onder de aandacht met #virtualcoffees door Edge Fellow en Health expert Lucien Engelen en met blogs van Deloitte-professionals.