Messenger-platform Siilo haalt bijna 10 miljoen euro op

Siilo is in 2016 opgericht door voormalig chirurg-resident Joost Bruggeman (CEO) en Arvind Rao (CFO). Het moet dienen als een beveiligde variant van WhatsApp die gebruiksvriendelijker is dan methoden zoals faxen, semafoons en telefonie. Heal Capital – voor wie Siilo de eerste investering is sinds de oprichting in 2019 – stelt bij monde van Dr. Christian Weiss, General Partner, dat Siilo Messenger een game changer kan zijn bij het digitaliseren van de gezondheidszorg. Reden om hierin te investeren.

Sillo Messenger, de beveiligde app voor instant messaging, is gratis in gebruik voor zorgprofessionals en verbindt hen op een netwerkplatform voor directe communicatie. Siilo.Connect is de betaalde versie van de dienst, bestemd voor organisaties en (para)medische verenigingen. Deze versie voorziet in instrumenten voor beheer, administratie, netwerken en software-integratie.

Siilo telt kwart miljoen gebruikers

Siilo is nu naar eigen zeggen het grootste medische netwerk van Europa met meer dan een kwart miljoen zorgprofessionals. Elke maand worden ruim 20 miljoen berichten uitgewisseld in meer dan 16.500 klinische chatgroepen of rechtstreeks tussen gebruikers. Siilo Connect wordt gebruikt voor veilige afdelingssamenwerking binnen academische instellingen zoals Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, het in Berlijn gevestigde Charité en East Lancashire Hospitals NHS Trust.

Vanwege de coronacrisis heeft het Siilo-team een gratis COVID-19-crisisbeheersingsaanbod geïntroduceerd waarmee Siilo-leden:

Tijdgevoelige updates kunnen versturen om het risico op verzending binnen het ziekenhuis te minimaliseren.

Peer-netwerken van nationale infectieziekten en intensive care-specialisten kunnen creëren om realtime inzichten te delen in de behandeling van hun COVID-19-patiënten.

Regionale netwerken kunnen opzetten om de beschikbare capaciteit, de toewijzing van middelen en de verspreiding van behandelprotocollen aan te pakken.

Groei gebruik tijdens coronacrisis

De vraag naar de berichtendiensten van het platform zou tijdens de coronacrisis sterk zijn gegroeid, omdat zorgprofessionals het gebruikten om de communicatie en samenwerking te verbeteren tijdens de gezondheidscrisis:

Het aantal registraties groeide 309 procent.

Het aantal verzonden berichten steeg met 208 procent.

Maandelijkse actieve groepen stegen met 145 procent.

Het aantal videogesprekken is met 270 procent, de duur van gesprekken met 460 procent.

Eerdere financieringsronde

In oktober 2018 haalde Siilo 4,5 miljoen euro op via beleggers zoals het Zweedse EQT Ventures fonds, om de internationaal groeiambities van het Nederlands bedrijf te realiseren. De onderneming wilde destijds met name in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland uitbreiden. Siilo telde toen zo’n 100.000 gebruikers.

Ook de 1,5 jaar geleden gelanceerde Prisma-app werkt via het Siilo-platform. Zorgverzekeraar Menzis vergoedt het gebruik van deze app, die zou helpen om het aantal onnodige doorverwijzingen van huisartsen met 30 procent omlaag te brengen. De app stelt de huisarts in staat zo gericht mogelijk te helpen door in een beveiligde omgeving advies over casuïstiek te krijgen van ziekenhuisspecialisten.