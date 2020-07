MijnZelfie biedt ggz-cliënten digitaal toegang tot medisch dossier

De nieuwe webapplicatie is geïntegreerd in het patiëntenportaal MijnGGZOostBrabant. MijnZelfie kan zowel zelfstandig, door de cliënt, als samen met de behandelaar en of sociale netwerk. De webapplicatie kan zowel vooraf, tijdens en na het behandeltraject ingezet worden voor digitaal toegang tot het medisch dossier.

Digitaal toegang met visueel overzicht

Met MijnZelfie wordt binnen het patiëntenportaal MijnGGZOostBrabant een visueel overzicht van de situatie van de cliënt weergegeven zodat de behandeling daarbij kan aansluiten. Daarvoor worden alle aspecten die voor de behandeling en begeleiding relevant zijn visueel in kaart gebracht. Denk daarbij aan informatie over iemands wensen, omgeving, contactpersonen, lichamelijke gezondheid, behandeldoelen en emotionele ontwikkeling. Die informatie wordt door de behandelaar, samen met de cliënt, in MijnZelfie ingevoerd.

Eerder deze maand lanceerde ggz-zorgverlener Mentaal Beter ook een nieuw online cliëntenplatform. Via dat platform kunnen cliënten van de zorgverlener uitgebreide online diensten gebruiken voor de behandeling van psychische klachten.

MijnZelfie helpt cliënt én hulpverlener

“Er is vaak sprake van problemen met de zelfredzaamheid en/of het adaptief vermogen. Om te komen tot herstel en een goede kwaliteit van leven, moet in de diagnostiek, behandeling en begeleiding met meer zaken rekening worden gehouden dan enkel de psychiatrische diagnose, zoals: de verstandelijke beperking, emotionele ontwikkeling, de zelfredzaamheid, wensen op andere levensgebieden en de lichamelijke gezondheid. MijnZelfie helpt de cliënt én de hulpverlener om naar alle aspecten te kijken, in plaats van enkel te focussen op de psychiatrische stoornis”, zegt GZ-psycholoog Esmay Haacke. Zij is ook een van de ontwikkelaars van MijnZelfie.

“De userinterface is volledig opnieuw ontworpen om deze gebruikersgroep optimaal te kunnen betrekken bij hun behandeling. Er is hierbij de nadruk gelegd op een volledig visuele weergave van het dossier samen met een overzichtelijke lay-out en weinig tekst,” vertelt Dymph Labbé van NEXUS Nederland.

Het Hoogspecialistisch Centrum voor LVB-Psychiatrie van GGZ Oost Brabant biedt diagnostiek en behandeling aan mensen met een psychiatrische aandoening in combinatie met een (licht) verstandelijke beperking en vaak een lager emotioneel ontwikkelingsniveau.