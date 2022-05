Minister Helder op ICT&health congres: ‘Het momentum voor innovatie is nú’

Conny Helder, minister VWS van langdurige zorg, geeft tijdens het ICT&health congres haar visie op langdurige zorg. Eerst verwelkomt ze haar vele aanwezige collega’s in de zaal, want de minister is zelf vroeger zorgbestuurder geweest bij tanteLouise. Daarna opent ze tot groot genoegen van de zaal meteen met haar bekende adagium: ‘Ik heb haast, want de toekomst is al begonnen’.

“De zorg heeft al een versnelde transitie naar digitalisering gemaakt en is al verregaand geïnnoveerd door de coronacrisis. Die omslag was noodzakelijk en blijft noodzakelijk. Het momentum dat we nu hebben, moeten we hoe dan ook vasthouden. Duidelijk is dat technologie een sleutelrol speelt bij de broodnodige transformatie van de zorg. Daarom mag al die technologie op mijn warme aandacht én steun rekenen.”

Innoveren om vraag naar zorg te remmen

“Alle benodigde technologie is voor de zorg beschikbaar, het is nu een kwestie van ‘gewoon doen’ en doorpakken. Ons zorgstelsel moet anders, we moeten anders samenleven en de ouderenzorg anders organiseren. Het kan ook, want nog niet zo lang geleden hadden we nog een dik spoorboekje en een stratenboek, terwijl we nu eenvoudigweg overal heen kunnen met Google Maps en slimme navigatiesystemen. Met de smartphone heb je in feite de hele wereld in je zak en die digitaliseringsslag kun je ook zeer effectief inzetten in de zorg. En er gebeurt gelukkig ook al heel veel; het digitaliseringsproces is door de coronacrisis zelfs al enigszins geworteld. Goede innovaties halen niet per se iets weg maar voegen juist iets toe en dat geeft energie. Als het lukt als verpleegkundige om een nieuwe werkwijze te gebruiken, die goed is voor cliënt en werknemer, dan geeft dat iedereen een kick.

Heupairbag en het nieuwe GZ-plein

“Voorbeelden van dergelijke energie gevende innovaties is de heupairbag die al heel veel heupfracturen bij ouderen heeft voorkomen. Een interessant project dat ook op een mooie wijze is opgeschaald. Of wat te denken van het GZ-plein waar je online heen kunt als het even tegenzit of een training kunt volgen zodat je beter met je problemen om kunt gaan.”



Conny Helder waarschuwt er wel voor om van de zorg geen wonderen te verwachten. “De coronacrisis heeft ondubbelzinnig aangetoond dat we in het huidige zorgsysteem tegen de grenzen van de zorg zijn aangelopen. Autonomie van mensen is super belangrijk, het is dan ook mooi om de kracht van mensen bij de transformatie als insteek te nemen. Maat het gaat allemaal niet vanzelf, het vraagt tijd en veranderkracht. Natuurlijk leidt digitalisering ook tot weerstand, onrust en onzekerheid. Soms is het zeker even wennen, maar innovaties hebben ook grote voordelen. Innoveren is in feite een werkwoord, je moet iets anders durven doen en het kan ook verkeerd uitpakken. Maar zoals gezegd: de trend tot digitalisering is onomkeerbaar, we moeten nu doorpakken. In zorgopleidingen moet dan ook expliciet innovatie en technologie aan de educatieprogramma’s worden toegevoegd. De zorg zelf blijft trouwens, ondanks al die veranderingen mensenwerk en zal dat ook altijd blijven.”

Momentum is nú

Het grootste risico is volgens Helder ‘niets doen’ want dan loopt het stelsel vast. Samenwerken in een echt netwerk is noodzakelijk en alle actoren móeten leren over hun eigen grenzen heen te kijken. Het momentum is nú, de noodzaak is er, de technologie is er en dat kan nu samengevoegd worden. Ga het gewoon samen doen, maak samen dingen beter en geniet van de energie die het maken van grote stappen geeft. Dan kunnen we terecht zeggen dat vandaag de toekomst al lang begonnen is!

Conny Helder stond in het meest recente magazine van ICT&health van april 2022 nog op de cover en vertelde in het bijbehorende interview uitgebreid over haar gedrevenheid om technologie in de zorg alle ruimte te geven.

Burgerberaad

De minister gaf tijdens het congres ook aan een grote voorstander te zijn van een zogeheten burgerberaad. Dag- en redactieraadvoorzitter van ICT&health Lea Bouwmeester refereerde in haar gesprek met minister Helder aan dit beraad. In haar woorden: “Samen weten we meer, zijn we slimmer en tot meer in staat. Een belangrijke motivatie om te starten met een burgerberaad over de toekomst van gezondheidszorg en vitaliteit.”

Helder reageerde hier positief op. “Alleen als we samen kennis delen en verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst verhogen we de kwaliteit van leven en houden we de zorg beschikbaar voor hen die dat nodig hebben. Hoe, dat is nog wel de vraag. Het klinkt mooi, maar nu de uitvoering nog.”

De vele aanwezigen in de concertzaal van het Amare reageerden op hun beurt positief op de oproep van Lea Bouwmeester om in zo’n burgerberaad samen na te denken. En gaat de komende tijd aan de slag met de door de minister genoemde uitvoering.