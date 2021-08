MMC gaat elektrofysiologische monitoring onderzoeken

Voor de gezondheid van zowel moeder als het ongeboren kind is een goede monitoring van ernstige complicaties, die zich gelukkig maar bij een heel klein deel van de zwangerschappen voordoen, van groot belang. De technieken die daar op dit moment voor beschikbaar zijn, zoals cardiotocografische (CTG) monitoring, kunnen slechts enkele keren per dag en gedurende een korte tijd ingezet worden. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat langdurige metingen vaak als onprettig ervaren worden, maar ook omdat meestal verpleegkundige assistentie nodig is.

Elektrofysiologische monitoring

De nieuwe technologie, elektrofysiologisch monitoren, heeft het grote voordeel dat daarmee continue monitoring, 24/7, mogelijk wordt. De elektrische activiteit van de hartspier van moeder en kind en de baarmoederspier wordt heel accuraat gemeten. De nieuwe monitoring technologie is tot stand gekomen dankzij de samenwerking tussen het MMC, de TU/e, e/MTIC en Nemo Healthcare.

“Deze ontwikkeling is het resultaat van twintig jaar wetenschappelijk onderzoek van onze onderzoeksgroep met de TU/e. Hierin werken ingenieurs, gynaecologen en kinderartsen op een unieke wijze samen om de geboortezorg veiliger en beter te maken door het ontwikkelen en toepassen van innovaties. Dankzij deze samenwerking, die ook internationaal bijzonder is, waren we in staat om deze technologie van begin tot eind te ontwikkelen en nu voor de zwangeren beschikbaar te hebben”, vertelt Guid Oei, gynaecoloog bij Máxima MC.

Subsidie voor verder onderzoek

Op dit moment wordt elektrofysiologisch monitoren binnen het MMC alleen nog in studieverband ingezet. Dankzij de subsidie van ZonMw kan het ziekenhuis de komende jaren verder onderzoek doen naar deze veelbelovende nieuwe monitoringstechniek. “Eerder is al aangetoond dat de techniek beter is, maar een grootschalig onderzoek naar de zorguitkomsten en -kosten ontbreekt nog. Dankzij deze subsidie kunnen we onderzoeken of de techniek ook op deze twee punten voor verbetering zorgt. De uitkomsten kunnen ervoor zorgen dat we de overstap kunnen maken van de huidige standaardtechniek naar elektrofysiologisch monitoren. De resultaten van ons onderzoek kunnen vervolgens in de gehele Nederlandse geboortezorg worden toegepast”, aldus medisch ingenieur Beatrijs van der Hout.

Een deel van de subsidie wordt daarnaast gebruikt om de familiegerichte geboortezorg op de Obstetric High Care, de intensive care voor zwangere vrouwen, verder te verbeteren. Het MMC wil uiteindelijk een centraal aanspreekpunt creëren waar zowel patiënten als zorgverleners 24/7 terecht kunnen. Op dit moment is de Physician Assistant het aanspreekpunt. Die is nu nog alleen overdag bereikbaar. Met de subsidie kan die bereikbaarheid uitgebreid worden. “We vinden het belangrijk dat patiënten en hun naasten een vertrouwd gevoel krijgen tijdens een opname in ons ziekenhuis. Een centraal aanspreekpunt helpt daarbij. Na het project evalueren we hoe groot de meerwaarde is voor onze patiënten en de zorgverleners”, licht technisch geneeskundige Myrthe van der Ven toe.

De subsidie is toegekend vanuit het programma ‘Topspecialistische Zorg en Onderzoek’ van ZonMw. Dit programma is bedoeld voor niet-academische ziekenhuizen die op specifieke zorgfuncties een combinatie van topspecialistische zorg, onderzoek en onderwijs op zeer hoog niveau uitvoeren, en deze functie willen versterken.