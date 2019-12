Moderne beeldvormingstechniek bepaalt noodzaak hartkatheterisatie

De Maastrichtse cardiologen en radiologen tonen in het onderzoek getiteld CARMENTA aan dat ze met moderne beeldvormingstechnieken kunnen bepalen of een hartkatheterisatie eigenlijk wel nodig is. In totaal werden 207 patiënten opgenomen in het onderzoek. Allen hadden zich met acute pijn op de borst gemeld op de Eerste Hart Hulp van het Maastricht UMC+ en bleken een verhoogde troponine-waarde te hebben.

Van hen ondergingen 69 de standaardbehandeling en werden zonder voorafgaande scan voor een hartkatheterisatie doorgestuurd. Bij bijna 40 procent van hen bleek dat echter onnodig te zijn omdat er dus geen sprake was van een vernauwde kransslagader.

Nauwkeurige selectie

Van de overige patiënten kregen er 68 eerst een MRI-scan en 70 eerst een CT-scan. Op basis daarvan werd bepaald of een hartkatheterisatie wel nodig was. In beide gevallen kon het aantal onnodige ingrepen omlaag worden gebracht. Na een CT-scan ging men in 66 procent van de gevallen over tot een hartkatheterisatie, voor de MRI was dat 87 procent.

“Op basis van de scans kunnen we dus veel nauwkeuriger selecteren welke patiënten in aanmerking komen voor een hartkatheterisatie zonder dat het nadelige gezondheidsgevolgen heeft voor patiënten”, zegt cardioloog (i.o.) Martijn Smulders.

Primeur met PET-MRI scanner

Het Maastricht UMC+ nam onlangs als eerste in Nederland een PET-MRI-scanner in gebruik met als doel een betrouwbare scan te maken van de okselklieren om uitzaaiing bij borstkanker vast te stellen. Tot nu toe is het technisch niet mogelijk om een dergelijke scan betrouwbaar te maken. De onderzoekers hopen daar binnen een paar jaar verandering in te brengen.

Behalve of de scan uitzaaiingen adequaat in beeld brengt, onderzoekt de studie ook de voorspellende waarde van hoe goed chemotherapie bij een bepaalde patiënt gaat aanslaan. Daarvoor wordt voor, tijdens en na de behandeling een scan gemaakt.