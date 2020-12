Moderne technologie steeds vaker gebruikt voor gezondheid

Moderne technologie is niet meer weg te denken, stelt de Patiëntenfederatie, ook niet in de gezondheidszorg. Er komen steeds meer apparaten en apps op de markt die mensen kunnen gebruiken voor hun gezondheid, zoals de smartwatch of gezondheids-apps. Daarnaast maken zorgverleners ook meer gebruik van nieuwe technologieën. Zo is het tegenwoordig mogelijk door middel van algoritmen bepaalde zeldzame aandoeningen op te sporen. De Patiëntenfederatie onderzocht in hoeverre mensen zelf al ervaring hebben met moderne technologie in de zorg en hoe zij denken over kunstmatige intelligentie.

Meest gebruikte moderne technologie

Medische sites worden het vaakst genoemd als gebruikte moderne technologie. Veel genoemde medische sites zijn ZorgkaartNederland, Thuisarts.nl, Mijngezondheid.nl en Gezondheidsnet.nl. De meest genoemde apps zijn workout (runkeeper, strava, stappenteller etc.), voeding (eetmeter, calorieënteller etc.), mindfulness of gezondheid in het algemeen. Mensen noemen ook hulpmiddelen (thuisbloeddrukmeters, tensapparaat, glucosemeter, cpap, saturatiemeter etc.), telemonitoring en een patiëntendossier of medisch portaal/patiëntportaal.

Mensen vertrouwen hun huisarts en medisch specialist het meest met de eigen gezondheid (4,1 op een maximum van 5). Mensen hebben het minste, maar nog altijd redelijk vertrouwen in AI-toepassingen in de zorg (3,3 van 5). Wel zien zij het vooral als aanvulling op de zorgverleners. In de praktijk worden AI-gebaseerde algoritmen in de zorg nog vooral gebruikt bij ondersteuning van diagnostiek. De huisarts en medisch specialist vertrouwen mensen het meest met de eigen gezondheid. Als de huisarts of een andere zorgverlener dit zou adviseren, staat 75% ervoor open om (nog meer) moderne technologie te gaan gebruiken.

Aanmoediging in gebruik

75 procent van de respondenten staat ervoor open om aangemoedigd te worden voor het gebruik van (nog meer) moderne technologieën. Vooral als dit gebruik vanuit medische hoek wordt geadviseerd, bijvoorbeeld door de eigen huisarts of een andere zorgverlener. Advies van vrienden en familie speelt een kleinere rol. Dit geldt zowel voor deelnemers die al gebruik maken van moderne technologie als voor deelnemers die dit nog niet doen.

81 procent heeft bij een behandeling in het ziekenhuis een voorkeur voor behandeling door zowel medisch specialisten als AI-gebaseerde toepassingen. De medisch specialist wordt daarbij net wat vaker op nummer 1 gezet (41%), 36 procent vindt beiden even belangrijk en 4 procent vindt AI-toepassingen het meest belangrijk.

Zorgen om privacy

Zorgen om privacy hebben mensen wel bij het gebruik van moderne technologie. 49 procent maakt zich enigszins zorgen en 18 procent maakt zich veel zorgen. Het is vooral onduidelijk wat er met de gegevens gebeurt, vrees dat data in handen komen van bijvoorbeeld zorgverzekeraars en twijfel over hoe zorgverleners met de gegevens omgaan.

In de vragenlijst werd een concreet voorbeeld gegeven van een app voor medische spoedvragen. In plaats van met een arts praat je met een computer die symptomen checkt en advies geeft voor doorverwijzing. Deze voorbeeldapp is uitgebreid getest en scoort zelfs beter dan een huisarts. Aan de mensen die zeggen dat zij eventueel of zeker gebruik zouden maken van deze app, is gevraagd in hoeverre zij zich zorgen zouden maken over hun privacy bij het gebruiken van deze app.

Tegelijkertijd is het overgrote deel van de respondenten bereid om hun gegevens te delen (32% zonder meer, 44% onder voorwaarden). Een voorwaarde die zij noemen, is dat de gegevens anoniem worden gedeeld en niet voor een commercieel doel worden gebruikt.