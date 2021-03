MyDiaMate biedt mentale ondersteuning bij diabetes type 1

De MyDiaMate app is ontwikkeld door het Diabetes Mentaal team van het Amsterdam UMC met steun van het Diabetes Fonds die het project onder leiding van hoogleraar medische psychologie Frank Snoek eerder al uitriep tot ‘Het Beste Diabetesidee’ als het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met diabetes.

De MyDiaMate app is de afgelopen periode uitgebreid getest door diabetes type 1 patiënten. De app is nu landelijk beschikbaar via het e-healthplatform van MyDiaMate en kan gebruikt worden op smartphone, tablet of computer. De komende twee jaar wordt de app waar nodig aangepast en doorontwikkeld op basis van de ervaringen van gebruikers.

Mentale ondersteuning bij diabetes

“Mensen willen en kunnen zelf aan de slag met het versterken van hun mentale gezondheid”, aldus Frank Snoek. Hij benadrukt dat mentale ondersteuning een wezenlijk onderdeel is van goede patiëntenzorg. Mensen die met diabetes type 1 leven denken gemiddeld tot wel twee uur per dag na over hun bloedsuikerregulatie. Daardoor ervaren zij regelmatig klachten van stress, onzekerheid, vermoeidheid en somberheid. Op zich normale klachten, maar ook een extra reden om mentale fitheid te versterken. Die mentale fitheid helpt hen bij het omgaan met de dagelijkse uitdagingen die deze ziekte nu eenmaal met zich mee brengt.

“Diabetespatiënten hebben dagelijks een hoop om over na te denken, zich zorgen over te maken en te regelen. Dat kan mentaal uitputtend zijn. En als iemand er mentaal slecht voor staat, wordt het nog moeilijker de diabetes goed te reguleren. De app kan worden gezien als een zelfhulptraining en bevat concrete én evidence-based tips en tricks. Over de medische maar vooral de psychologische aspecten van diabetes. Die blijven vaak onderbelicht. Gebruik van de app kan mensen echt helpen zich beter te voelen ondanks hun ziekte,” vertelt Snoek.

MyDiaMate programma

MyDiaMate bestaat uit verschillende onderdelen. Gestart wordt met de basismodule ‘Diabetes in Balans’. Daarin is aandacht voor stress, omgaan met hypo- en hyperglykemie en de sociale omgeving. Vervolgens kunnen gebruikers kiezen voor de verdiepingsmodules ‘Mijn Stemming en/of ‘Mijn Energie’. Deze zijn met name nuttig voor patiënten die last hebben van somberheidsklachten of aanhoudende vermoeidheid. In de app worden ook dagboeken aangeboden waarin stemming en energie bijgehouden kunnen worden. Gebruikers bepalen zelf hoe vaak en hoe lang ze de app gebruiken.

De inhoud van het programma is gebaseerd op een eerder verschenen zelfhulpboek ‘Elke dag Diabetes’ en op elementen van effectief bewezen (online) interventies, zoals HypoBewust, Diabetes de Baas, Betergestemd met Diabetes en Dia-Fit.

Naast digitale zelfhulp initiatieven zoals de MyDiaMate app heeft de ontwikkeling van digitale diabeteszorg de afgelopen maanden, onder druk van de coronacrisis, een vlucht genomen. Zo besloot diabetes zorgaanbieder Diabeter net na de zomer dat de digitale diabeteszorg, die in samenwerking met zorgverzekeraar Zilveren Kruis aangeboden wordt, definitief zal blijven.