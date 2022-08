‘Niet AI versus mens’ maar ‘AI mét mens’

Tijdens zijn interview in een podcast met Lieve Schreien geeft Fons van der Sommen, universitair hoofddocent bij de onderzoeksgroep Video Coding & Architectures van de afdeling Electrical Engineering, meteen aan dat je eigenlijk AI-prestaties en menselijke prestaties niet moet vergelijken, want het er is ten slotte geen sprake van een wedstrijd. “Je moet niet denken in termen van AI versus mens, maar in termen van mens mét AI. Ofwel: het is een heel nuttige tool specialisten goed kan ondersteunen.”

Vertrouwen in AI essentieel

Toen Van der Sommen de camera’s wilde testen, werd er een foto van het plafond gemaakt. Het AI-systeem signaleerde met 90% zekerheid dat er kankercellen waren. De specialisten verloren op slag al hun vertrouwen. Maar de ontwikkelaars konden goed uitleggen dat de algoritmen alleen getraind zijn op afbeeldingen van weefsel. Als ze andere beelden krijgen is het dus helemaal niet gek dat het systeem fouten maakt.



Het werd zeer uitgebreid uitgelegd, want het is volgens Van Hameren essentieel is dat mensen vertrouwen hebben in kunstmatige intelligentie. “Het is goed om uitgebreid te praten met mensen die de tools gebruiken. “Wat hebben ze precies nodig en waar gaat het mis? Het stimuleert hierbij ook om samen te werken met andere disciplines zoals Human Technology Interaction aan de TU/e, want alleen samen kunnen we van AI een succes maken.”

Slokdarmkanker

Momenteel is Van der Sommen met zijn team bezig met een AI-systeem dat uit beelden slokdarmkanker kan herkennen. Eerder werd ook al kunstmatige intelligentie ingezet in het Catharina ziekenhuis bij beginnende dikke darmkanker. Het gaat daar om een AI-systeem dat de chirurg helpt door hem of haar naar tumoren te leiden en er een ‘vierkantje’ omheen plaatst. Het onderzoek van Fons van der Sommen richt zich echter met name op het vroegtijdig opsporen van slokdarmkanker.

AI: er is geen houden meer aan!

Fons van der Sommen vertelt in de wetenschapspodcast Sound of Science van TU Eindhoven: “Het systeem kan gericht kijken naar weeffoutjes in de slokdarm bij mensen met een hoog risico op slokdarmkanker. Het gaat dan om mensen die genetische aanleg hebben of door overgewicht veel last hebben van zuurbranden en daardoor een zogeheten Barrett-slokdarm ontwikkelen. De slokdarm legt namelijk een soort beschermingsweefsel aan tegen dat zuurbranden en in dat weefsel is de kans hoger dat zich slokdarmkanker ontwikkelt.”

In het AI-systeem wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten medische beelden, zoals CT-scans en endoscopievideo’s. Het systeem werkt zeer goed om (beginnende) slokdarmkanker te herkennen Fons van der Sommen is vooral benieuwd hoe de samenwerking tussen specialisten en het AI-systeem straks gaat uitpakken. “Ik ben er zeker van dat zo’n systeem de zorg uiteindelijk verbetert omdat mens en AI elkaar beter maken. Uiteindelijk zullen we steeds meer medische AI-systemen zien, want er is echt geen houden meer aan.”