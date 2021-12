Nieuwe versie MyDiaMate met patiëntvideo’s beschikbaar

De eerst versie van MyDiaMate is begin dit jaar, na een uitgebreide testfase, beschikbaar gesteld via het gelijknamige e-healthplatform. De app helpt diabetes type 1 patiënten met informatie, tips en oefeningen om beter om te gaan met stress, wisselingen in bloedsuikerwaarden, vermoeidheid en somberheid. Op zich normale gevoelens, maar wel hinderlijk.

Met diabetes heb je een extra reden om je mentale fitheid te versterken. Dat helpt je bij het omgaan met de dagelijkse uitdagingen die diabetes nu eenmaal met zich mee brengt. De digitale zelfhulptraining van MyDiaMate kan hierbij helpen.

MyDiaMate 2.0

Bij de uitrol van de eerste versie maakten de ontwikkelaars van MyDiaMate al bekend dat de app, op basis ervaringen van gebruikers, nog minimaal twee jaar doorontwikkeld en waar nodig verbeterd zou worden. De eerste grote update is nu dus een feit.

Nieuw in MyDiaMate 2.0 zijn patiëntvideo’s. Die zijn toegevoegd aan een aantal modules. Gebruikers van de app kunnen nu dus niet alleen lezen, maar ook kijken en luisteren naar de ervaringen van andere diabetes type 1 patiënten. Daarnaast is ook de opbouw van de app aangepast.

Bij de start doorlopen gebruikers u een korte ‘Diabetes in Balans’ module. Daarna kan een keuze gemaakt worden uit diverse andere modules. De reeds in de eerste versie beschikbare modules ‘Hypo’s’ en ‘Mijn Omgeving’, plus een nieuwe module: ‘Eten en Emoties. De verdiepingsmodules Mijn Stemming’ en ‘Mijn Energie’ zijn ongewijzigd.

Gebruikers die de nieuwe versie van MyDiaMate installeren kunnen via de optie ‘Home’ in de app eventueel reeds gestarte ‘oudere’ modules af te maken. Maar het is ook mogelijk om direct met de nieuwe versies van de modules te beginnen. De nieuwe versies zijn beschikbaar via de ‘Catalogus’ optie onder de namen Start Diabetes in Balans 2.0, Stemming 2.0 en Energie 2.0. Eenmaal geopend, worden ze automatisch aan het Home-menu toegevoegd.