Nimma Hacks moet helpen bij aanpak uitdagingen zorg

De regio Nijmegen herbergt een grote zorgsector. Een kwart van de werkende bevolking heeft een baan in de zorg of een sector die er direct mee samenhangt. Op het gebied van Digital Health is kennis en kunde aanwezig bij het Radboudumc, de Radboud Universiteit, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en het ROC Nijmegen. Ook zijn in Nijmegen en omgeving op het gebied van Digital Health meer dan 50 bedrijven actief.

Grote uitdagingen in zorg

Het betaalbaar en bereikbaar houden van de zorg, voldoende en betaalbaar voedsel voor iedereen: het zijn twee grote uitdagingen van de toekomst, waar bedrijven en onderzoeksinstellingen in Nijmegen samen aan werken. Dag in, dag uit met duizenden mensen vanuit de hele wereld. De hackathon moet een steentje bijdragen aan de aanpak van deze uitdagingen.

Nimma Hacks duur 24 uur. Voor deze editie wordt een online communicatieplatform gebruikt. Op dit platform hebben teams de beschikking over eigen meeting rooms en eigen kanalen voor de overdracht van informatie en documentatie. Het is aan de teams zelf om bij elkaar in een ruimte te zitten of op afstand van elkaar. Gedurende de hackathon worden de teams digitaal bijgestaan door verschillende experts uit het vakgebied.

Implementatieplan

Iedereen kan deelnemen in teams van 3, 4 of 5 personen. Aan het einde van de hackathon leveren de teams een implementatieplan op dat hands-on is en direct in uitvoering genomen kan worden. Een onafhankelijke jury beslist wie de hoofdprijs van 10.000 euro krijgt om het ingediende plan te realiseren.

Naast het implementatiebudget zijn er een ballonvaart met het gehele team over de Novio Tech Campus en een jaar lang gratis ondernemen bij Start-Up Nijmegen te vergeven. Als de coronamaatregelen het toelaten, zal de uitreiking live plaatsvinden op een nader te bepalen locatie in Nijmegen op vrijdag 15 oktober 2021.

Nimma Hacks is een initiatief van Gemeente Nijmegen en wordt mede mogelijk gemaakt door Ampleon, Byondis, CITC, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Novio Tech Campus, NXP, Radboudumc, Radboud University, The Economic Board, Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen en Start Up Nijmegen. Aanmelden kan online. Het aantal teams is volgens de initiatiefnemers beperkt.

Digital health op de kaart

Twee van de partijen achter Nimma Hacks, het Radboudumc en The Economic Board, hebben onlangs een interactieve kaart ontwikkeld waarop zij het ecosysteem op het gebied van digital health in de regio Nijmegen in beeld brengen. De Digital Health kaart brengt het ecosysteem van onder meer bedrijven en onderzoeksinstellingen letterlijk in kaart. Zo moet onderling contact vereenvoudigd worden en zorginnovaties sneller opgeschaald.