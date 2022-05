WHO: Meer obesitas bij kinderen door maaltijd-apps

‘Europa’s sterk gedigitaliseerde voedselomgeving heeft invloed op wat, wanneer en hoe mensen eten. Die impact moet beter worden gemonitord en waar mogelijk gecontroleerd en aangepakt worden’, staat te lezen in het WHO European Regional Obesity Rapport 2022. Maaltijdbezorg-apps spelen volgens WHO een belangrijke rol bij het verhogen van de consumptie van vetrijke en suikerrijke voedingsmiddelen en dranken. In Nederland bestellen kinderen ook steeds makkelijker met een app of via een website een kapsalon of een pizza via een thuisbezorgingsdienst.

Online gaming: hoger risico op obesitas

Brits onderzoek suggereert dat het eten van een afhaalmaaltijd betekent dat je gemiddeld 200 calorieën meer per dag binnenkrijgt dan dat het voedsel thuis bereid wordt. Nog maar te zwijgen van kinderen die naast hun maaltijd thuis nog een extra patatje of ‘gemaksmaaltijd’ laten bezorgen. In de loop van een week kan dit betekenen dat een kind in feite ruim een extra dag aan calorieën eet.

Online gamen, een activiteit die enorm populair is onder kinderen, wordt ook in verband gebracht met slechtere voeding, ongezond gedrag en meer tijd zittend dan actief doorbrengen. Maar het WHO merkt op dat deze technologie ook kan worden gebruikt om de fysieke en mentale gezondheid van jonge mensen te verbeteren.

Obesitas & facts

Het obesitasprobleem in Europa ontwikkelt zich tot een heuse pandemie. Meer dan 1 miljard mensen wereldwijd zijn zwaarlijvig – 650 miljoen volwassenen, 340 miljoen adolescenten en 39 miljoen kinderen. Dit aantal neemt nog steeds toe. De WHO schat dat in 2025 ongeveer 167 miljoen mensen – volwassenen en kinderen – minder gezond zullen worden door overgewicht of obesitas. Inmiddels is in Nederland ook al meer dan de helft van de volwassenen te zwaar. Dit neemt toe met de leeftijd, ouderen zijn vaak zwaarder dan jong volwassenen. Van de volwassenen heeft 35% matig overgewicht (BMI >25 kg/m2) en 15% ernstig overgewicht (BMI >30kg/m2). Vele duizenden mensen peer jaar kiezen in Nederland vanwege hun ernstige gewichtsproblemen zelfs voor een ingrijpende maagverkleining, een behandeling waar zelfs lange wachtlijsten voor zijn ontstaan.

Oproep WHO om gezondheidscrisis te keren

WHO roept alle WHO-landen dan ook op om meer te doen om deze voorspelbare en vermijdbare gezondheidscrisis te keren. Het stelt voor om de marketing van ongezond voedsel voor kinderen te beperken, de kosten van gezond voedsel te verlagen en alle leeftijden aan te moedigen meer te bewegen. Helaas ligt vooralsnog geen enkel Europees land op schema om de toename van obesitas in 2025 daadwerkelijk te stoppen…