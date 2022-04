Maagverkleining dagbehandeling dankzij slimme pleister

De slimme pleister wordt direct na de operatie op de buik geplakt. De pleister, in feite een zeer klein slim medisch apparaat, registreert elke vijf tot tien minuten ongemerkt hartslag, ademhaling, houding en activiteit van de patiënt en wordt direct na de operatie opgeplakt. Deze zogeheten healthdot wordt toegepast bij bariatrische operaties zoals een maagomleiding (gastric bypass) of een maagverkleining (sleeve).

Slimme pleister is complex medisch apparaat

Via deze ‘Healthdot’ van Philips kan Zuyderland de patiënt nu dus ook buiten het ziekenhuis monitoren. Voor het verzenden van de gegevens naar het ziekenhuis heeft de slimme pleister geen mobiele telefoon of andere applicatie nodig want hij werkt via een autonome veilige draadloze verbinding. In de huidige pilotfase gebeurt deze monitoring op afstand nog één nacht in hotel de Rousch dat naast Zuyderland ligt maar in de toekomst kan dit waarschijnlijk ook thuis gebeuren.

Samenwerking met Innovatielab en Nederlandse Obesitas Kliniek

Een belangrijk aspect en voorwaarde voor het toepassen van de slimme pleister is dat de overgang van klinische opname naar dagbehandeling veilig en verantwoord plaats kan vinden. Het feit dat patiënten nog op de dag van de operatie naar huis kunnen is mogelijk gemaakt doordat Zuyderland onder begeleiding van het eigen Innovatielab is gestart met telemonitoring.



Naast het Innovatielab heeft ook de samenwerking met de Nederlandse Obesitas Kliniek een doorslaggevende rol gehad bij het starten met telemonitoring. De terugkoppeling van de eerste patiënten die de pleister kregen is volgens betrokkenen positief. Op korte termijn zullen patiënten ook direct vanuit het ziekenhuis naar huis kunnen, mits zij binnen een straal van 30 minuten van het ziekenhuis wonen.

Smart glasses bij maagverkleiningsoperatie

Ook bij maagverkleiningsoperaties zelf zijn er steeds meer innovaties. Chirurgen van Vitalys, de kliniek tegen overgewicht, gebruiken bijvoorbeeld een slimme bril tijdens maagverkleinende operaties. Uit onderzoek en tests is gebleken dat de zogenoemde smart glasses een indirect, positief, effect hebben op het herstel van patiënten na een dergelijke operatie. De slimme bril stelt chirurgen in staat om tijdens een operatie intercollegiaal te overleggen met chirurgen die op afstand via de camera van de bril kunnen meekijken.