Ondersteunende app voor ouders van couveusekinderen

Ouders die te maken krijgen met een te vroeg geboren kind dat opgenomen moet worden, komen in een soort van achtbaan terecht. Dan is het extra belangrijk dat zij tijdig en eenvoudig kunnen beschikken over betrouwbare informatie. De folders die vaak meegegeven worden, aangevuld met informatie die ouders zelf op internet opzoeken, is vaak erg algemeen. Een app heb je, net als je smartphone, altijd bij de hand.

De ZorgPunt Neonatologie app van het Deventer Ziekenhuis is speciaal ontwikkeld om ouders zoveel mogelijk relevante informatie te geven, afgestemd op de werkwijze van het Deventer Ziekenhuis. Daarnaast kunnen verpleegkundigen via de app met ouders in contact blijven. Bijvoorbeeld door het sturen van berichten, maar ook foto’s of video’s van het kindje.

App uit eigen ‘innovatiekeuken’

Het idee voor de app is afkomstig van medewerkers van de afdeling Neonatologie. Ze wonnen er de ‘Leef je uit’ prijs van het ziekenhuis mee; een wedstrijd voor innovatieve ideeën voor het verbeteren of persoonlijker maken van de zorg. Vervolgens sloot het Deventer Ziekenhuis zich aan bij een bestaand, vergelijkbaar, initiatief van het Vumc, AMC en de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen.

Die samenwerking leidde tot de ontwikkeling van Synappz Digital Healthcare. Dat werd de basis voor een digitaal platform om de zorg te verbeteren en ouders van te vroeg geboren kinderen goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind. Speerpunten daarbij zijn het op het juiste moment geven van eenduidige informatie over prematuriteit, ziektebeelden en behandelingen. Maar ook inzicht geven in de ontwikkeling van het kind door het delen van berichten, foto’s en video’s.

Maatwerk voor Deventer Ziekenhuis

Voor de afdeling Neonatologie van het Deventer Ziekenhuis werd een maatwerkversie van de app gemaakt. “Het is echt geworden zoals we destijds voor ogen hadden: een mooie aanvulling op onze persoonsgerichte zorg. Ouders voelen zich nog meer betrokken en waarderen dit enorm. Daar doen we het voor”, zo vertelt Manon Olde Bijvank. Zij was, samen met collega Gerrie Wichers, nauw betrokken bij de livegang van de app.

De eerste ervaringen van ouders die de app gebruiken zijn positief., zoals ook blijkt uit het verhaal van moeder Esmay. “Onze dochter lag vijf weken in het Deventer Ziekenhuis. Ik kon niet 24/7 bij haar zijn, terwijl ik dat wel graag wilde. Met deze app voelden wij ons extra betrokken op de momenten dat we er niet konden zijn. Als ik net even wat extra’s hoor, door middel van een foto of video, is dat een groot pluspunt. We gaven onze directe omgeving ook toegang, zodat de opa’s en oma’s ook konden meekijken. Met push-meldingen bleef ik snel op de hoogte en ik heb zelf elke dag het dagboek (zoals gewicht) bijgehouden. Het is ook leuk om mijlpalen of bijzondere momenten – zoals bezoek van haar zusje – vast te leggen. Of die ene keer dat ze onrustig was, maar wij er niet waren, een foto krijgt van haar op de arm van de verpleegkundige in de gang. We waren toen net in de auto onderweg naar het ziekenhuis. Supermooi om net wat extra’s te zien. Heel waardevol.”

De ZorgPunt Neonatologie app is geschikt voor Android en iOS. iPhone gebruikers kunnen de app downloaden via de Apple App Store (link naar app). Gebruikers met een Android smartphone kunnen terecht in de Google Play Store (link naar app).

