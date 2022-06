Onderzoek naar inzet VR bij PICS klachten

Voor patiënten die op de IC behandeld zijn, kunnen met name de psychische klachten die ontstaan door het Post Intensive Care Syndroom (PICS) een negatief effect hebben op de kwaliteit van leven. Er is echter nog geen bewezen effectieve behandeling hiervoor beschikbaar. Wel zijn er veelbelovende initiatieven voor het verwerken van het PICS, zoals het post-IC dagboek dat inmiddels al bij diverse ziekenhuizen zijn intrede gedaan heeft.

VR onderzoek IJsselland

Met de VR-interventie zoals die nu onderzocht wordt door het IJsselland en acht ziekenhuizen in de regio, worden patiënten virtueel teruggebracht naar de Intensive Care waar zij gelegen hebben. Tijdens de interventie krijgen zij uitleg over de behandeling die zij daar hebben gekregen.

Voor het onderzoek heeft het IJsselland ziekenhuis een speciale Virtual Reality Film ontwikkeld. Binnen het onderzoek wordt gekeken of de inzet van VR kan bijdragen, en zo ja in hoeverre, aan het verminderen van de psychische klachten en een verbetering van de kwaliteit van leven bij patiënten die aan het PICS leiden.

Daarnaast wordt onderzocht op welk moment de interventie het beste kan worden ingezet: vrijwel direct, binnen twee weken. nadat de patiënt op de IC ontslagen is, of tijdens een bezoek aan de nazorg polikliniek, drie maanden na het ontslag van de IC.

Virtueel terug naar de IC

PICS is geen nieuwe aandoening, maar wel een die met name tijdens de coronapandemie, toen vele duizenden patiënten soms wekenlang op de IC behandeld werden, veel vaker voorkwam en komt. De inzet van Virtual Reality voor het verwerkingsproces van een (langdurige) IC-opname werd dan ook al tijdens de coronapandemie in diverse ziekenhuizen gebruikt.

Door de patiënt met een VR-bril virtueel mee terug te nemen naar de IC, en rustig uit te leggen wat er daar allemaal om hen heen gebeurde, wordt een poging gedaan om de verwarrende en negatieve herinneringen die de patiënt aan de IC-opname overgehouden heeft, te ‘vervangen’.