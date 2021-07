Online portaal impegno legt regie bij cliënten

In samenwerking met EPD-leverancier Nexus Nederland heeft impegno een portaal ontwikkeld waarmee cliënten inzicht krijgen in geplande afspraken en hun dossier. Ook kunnen zij eenvoudig vragenlijsten invullen, werken met online behandelmodules en contact opnemen met de zorgverlener. Cliënten kunnen zelf aangeven wie mee mogen kijken in (delen van) hun portaal. Verder is zorg gedragen voor een veilige en verantwoorde toegang binnen Mijn impegno voor de minderjarige cliënten en de gezagdragers die betrokken zijn binnen het zorgnetwerk.

Regie bij cliënten door portaal

“We zochten al langer naar een vorm van digitale dossiervoering waarbij onze cliënten heel specifiek kunnen bepalen wat ze wél, en juist niet delen met hun sociale omgeving”, vertelt Bas van Duren, projectmanager bij impegno, over de komst van het portaal. “Je kan je voorstellen dat het bij gevoelige familiaire situaties heel belangrijk is dat de cliënt volledige controle heeft over het medisch dossier.”

Het cliëntportaal geeft de cliënt de kans om zich te profileren binnen de organisatie, stelt Monique, lid van de cliëntenraad van impegno: “Met alles wat daarbij komt kijken en wat belangrijk is, of kan zijn, op enig moment. Alle zorgtaken en -afspraken rond zijn of haar persoon komen erin en de cliënt is de beheerder en mag kiezen met wie hij wat wil delen. Het vormt op de achtergrond een overzicht van de reis binnen de organisatie die hij of zij samen met de medewerker van impegno maakt. Zo vormt het een belangrijk naslagwerk voor beiden om op terug te vallen en vooruit te kijken.”

Voordelen zorgverleners

Het portaal moet ook voordelen bieden voor de zorgverleners van impegno, geeft Patrick Versantvoort, Functioneel Applicatiebeheerder impegno, aan: “Alle digitale hulpmiddelen staan bij elkaar. Hierdoor kunnen digitale hulpmiddelen zoals vragenlijsten, ehealth-modules en beeldbellen makkelijker ingezet worden. Daarnaast worden afspraken in de online agenda van de cliënt weergegeven, hierdoor is het papieren afsprakenkaartje niet meer nodig en kan eenvoudig via de agenda deelgenomen worden aan beeldbelgesprekken.”

Het bieden van meer regie aan patiënten en cliënten over hun gezondheid en behandeltraject ligt ten grondslag aan veel digitale initiatieven in de zorg. Portalen, al dan niet in combinatie met een persoonlijke gezondheidsomgeving (zoals afgelopen mei gelanceerd bij ggz-instelling ARQ Centrum’45) moeten deze regie bieden door cliënten meer grip te geven op en inzicht in hun medische gegevens.