Online zelftest voor digitale vaardigheden zorgprofessionals

Bij de lancering van het online initiatief digivaardigindezorg.nl, in 2019, werd al snel duidelijk dat digivaardig personeel een voorwaarde is om innovaties goed en succesvol in een organisatie te laten landen. Zorgoarganisaties die op de hoogte zijn van de verschillende digitale vaardigheden van hun personeel kunnen daar voordeel uit putten.

“De coalitie Digivaardig in de zorg zet zich al jaren in voor het verbeteren van digitale vaardigheden. We zijn blij dat we nu samen met Vilans de zelftest ‘Welk digitype ben jij?’ lanceren. Het biedt zorgorganisaties een vertrekpunt om zorgprofessionals goed te faciliteren, breder dan alleen de vaardigheden”, aldus Suzanne Verheijden, innovatieadviseur en verbonden aan coalitie Digivaardig in de zorg

Status digitale vaardigheden

Door de online zelftest te doen kunnen zorgprofessionals er achter komen welk digitype ze zijn. Van een analoge idealist tot en met een digitale enthousiasteling, en alles er tussenin. De standaard versie van de test ‘Welk digitype ben ik?’ is voor elke zorgprofessional gratis toegankelijk. Na afloop van de test wordt direct uitsluitsel gegeven over het digitype waar de zorgverlener toe behoort en ontvangt hij of zij een e-mail met daarin alle antwoorden die ze gegeven hebben.

Zorgorganisaties kunnen ook kiezen om de test op maat voor hun organisatie in te zetten door de vragenlijst specifiek op hun situatie, wensen en eisen toe te spitsen. Na afloop van de test ontvangen deze organisaties een rapport op maat. Voor het op maat inzetten van de online zelftest, en de rapportage op maat, moet wel een vergoeding betaald worden.

Verder onderzoek en handvatten

“Uit onderzoek blijkt dat digitale vaardigheden van zorgprofessionals onderling enorm verschillen. Iemand die ervan overtuigd is dat de zorg koud wordt door technologie moet heel anders gefaciliteerd worden dan iemand die het leuk vindt met nieuwe technologie te experimenteren. Toch zien we vaak een one-size-fits-all-aanpak van zorgaanbieders, met als gevolg dat applicaties en zorgtechnologie niet optimaal gebruikt worden. Met oplossingen op maat kan de implementatie van nieuwe zorgtechnologie dus veel slimmer. Deze zelftest gaat organisaties daarbij helpen”; vertelt Bart van Mierlo, Vilans-adviseur en projectleider Digivaardig in de zorg.

De data die door zorgorganisaties met de online zelftest gegenereerd wordt, zal door Vilans gebruikt worden om verder onderzoek te doen naar digitale vaardigheden in de zorg. Alle data wordt daarvoor, automatisch, geanonimiseerd. Met dit project willen Vilans en de coalitie Digivaardig in de zorg organisaties in de toekomst nog meer handvatten kunnen bieden om zorgprofessionals op maat te faciliteren. De resultaten van verder onderzoek worden gepubliceerd op de kanalen van Vilans en coalitie Digivaardig in de zorg.