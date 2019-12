Digivaardig maken van zorgpersoneel werpt snel vruchten af

“Innovaties kunnen alleen groeien op vruchtbare grond. Dat vereist onder andere goede digitale vaardigheden.” Dat zei programmadirecteur Gelle Klein Ikkink (VWS) bij de lancering van het initiatief digivaardigindezorg.nl eerder dit jaar. Redactieraadslid en innovatiemanager Suzanne Verheijden, één van de kartrekkers van dit project, is het hier roerend mee eens. Zij heeft er haar missie van gemaakt dit te verbeteren. “Als we daar geen aandacht aan besteden, dan zit er geen bodem onder innovatie”, aldus Verheijden. WZU Veluwe uit Epe is een zorgorganisatie die hier het afgelopen jaar korte tijd forse stappen in heeft gezet. Een interessante casus die toont wat het een organisatie en medewerkers in korte tijd kan opleveren als er organisatiebreed aandacht voor is.