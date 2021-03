Op AI gebaseerd platform voor digitale GGZ in ontwikkeling

Binnen het samenwerkingsproject PSYCH-AID ontwikkelen emteq labs en NiceDay Nederland een op AI gebaseerd platform voor de GGZ, E-PTSD genaamd. Doel van het platform is de zorg voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) te verbeteren. Patiënten en therapeuten worden via het platform met elkaar verbonden middels digitale monitoring, AI-gebaseerde analyses, inclusief adaptieve EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en virtual reality (VR).