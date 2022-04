Nieuwe Da Vinci operatierobot voor Franciscus

Voor het operatiekamercomplex heeft het Franciscus Gasthuis Vlieland ziekenhuis geïnvesteerd in een nieuwe Da Vinci operatierobot. Franciscus is een topklinisch opleidingsziekenhuis waar naast basiszorg ook hoog complexe zorg wordt geleverd. Voor die laatstgenoemde zorg is toptechnologie nodig zoals de nieuwe Da Vinci operatierobot.

Chirurg Robert Kortekaas: “De robot geeft de chirurg een beter zicht en fijnere vingerbewegingen, zodat er nog preciezer kan worden geopereerd. De operatierobot wordt voornamelijk ingezet voor het verwijderen van niertumoren, dikke darmtumoren en voor het herstel van grote buikwandbreuken. Naar verwachting voeren chirurgen samen met de operatie robot meer dan 350 operaties uit.”



Er is een team van veertien operatieassistenten dat zich gespecialiseerd heeft in het werken met de operatierobot. De chirurgen en urologen die met de robot werken zijn hierin specifiek getraind en leiden op hun beurt weer jonge chirurgen op.

Opererende arts achter computer

De opererende arts zit achter een computer en zijn vingers zijn via een computer verbonden met de instrumenten, die via buisjes in het lichaam zijn ingebracht. Door subtiele vingerbewegingen stuurt hij de instrumenten waardoor er nog preciezer kan worden geopereerd. In tegenstelling tot kijkoperaties beschikt de arts over een driedimensionaal beeld. Tevens komt de robot makkelijker dan voorheen bij moeizaam bereikbare plekken.

Opereren met een robot heeft meerdere voordelen voor de patiënt: minder bloedverlies, minder pijn, een beter functioneel resultaat en een kortere opnameduur. Tevens heeft de patiënt kleinere littekens en is er een sneller herstel in vergelijking met een open operatie. In dat laatste geval moet namelijk een grote snee worden gemaakt om alles goed in beeld te krijgen.

Operatierobot rukt op

Er komen steeds meer nieuwe hoogstaande operatierobots in diverse ziekenhuizen. Een van de operatiekamers van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg/Waalwijk krijgt deze zomer bijvoorbeeld de nieuwe, ultramoderne chirurgische operatierobot Hugo RAS. Het ziekenhuis tekende daarvoor onlangs een overeenkomst met de producent Medtronic en wordt zo het eerste Nederlandse ziekenhuis waar ‘Hugo’ zijn intrede zal doen. De robot heeft vier beweeglijke armen en een gedetailleerde 3D-visualisatie op een scherm.