Eerste kwartaal Philips: omzetdaling én bomvol orderboek  

In het eerste kwartaal 2022 realiseerde Philips een omzet van 3,9 miljard euro en dat was een lichte daling van 4 procent in vergelijking met het eerste kwartaal in 2021. Goed nieuws is dat de orderontvangst begin 2022 steeg met 5%. Die groei van orders is veelbelovend en vooral te danken aan de grote vraag naar medische technologie. Philips heeft zich de afgelopen vijf jaar volledig gestort op de gezondheidszorg en die strategie lijkt goed uit te pakken.

Vol orderboek én complexe omstandigheden

De stijgende vraag van klanten en het volle orderboek, gekoppeld aan de omzet die iets lager was maar toch hoger dan verwacht, ondersteunen de beoogde groei en marge-uitbreiding voor de rest van het jaar. Tegelijkertijd erkent Philips toenemende risico’s die verband houden met de COVID-19 situatie in China, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, uitdagingen in de toeleveringsketen en inflatiedruk. Al die externe bedreigingen kunnen van invloed zijn op het vermogen van Philips om omzet- en margedoelstellingen te behalen. Er worden bijvoorbeeld aanvullende kostenmaatregelen en prijsverhogingen doorgevoerd om de inflatoire tegenwind te verzachten.

Relevantie strategie en portfolio

Ondanks de complexe externe risico’s is Frans van Houten, CEO van Philips, tevreden over hoe het bedrijf zich ontwikkeld. “Onze klanten bevestigen de relevantie van onze strategie en ons portfolio, zoals blijkt uit de verdere groei van ons ‘all-time-high’ orderboek. De vergelijkbare groei van de orderontvangst voor de Groep bedroeg 5%, aangedreven door een goede groei in de Diagnosis & Treatment-activiteiten, Hospital Patiënt Monitoring en Connected Care Informatics. Daarnaast zijn we een partnerschap aangegaan met nog eens 12 ziekenhuizen om hen te helpen de zorgverlening te transformeren. Dit bouwt voort op de tachtig nieuwe strategische partnerschappen die we in 2021 zijn aangegaan voor de lange termijn. In China hebben we een overeenkomst getekend met het Shanghai East Hospital om zijn ziekenhuizen in de Provincies Shandong en Hainan met een breed scala aan geavanceerde beeldvormings- en intensive care-oplossingen. Ik ben ook blij met de vergelijkbare omzetgroei van 8% voor onze Personal Health-activiteiten.”