Philips biosensor monitort COVID-19 patiënten op afstand

De Philips Biosensor BX100 is ontwikkeld met het oog op een nieuwe werkwijze voor het meten van de vitale functies ter ondersteuning van de monitoring van hoog risico patiënten. Het betreft daarbij met name ook patiënten die in het ziekenhuis van de intensive care worden overgeplaatst naar afdelingen voor minder intensieve zorg. De biosensor is geschikt voor patiënten van 18 jaar en ouder.

Biosensor meet en registreert continu

De slimme pleister kan probleemloos opgenomen worden in de bestaande klinische workflows voor mobiele weergave. Reiniging en opladen zijn niet nodig. De sensor wordt op de borstkas van een patiënt geplakt en meet elke minuut de ademhalingsfrequentie en hartslag. Dit zijn de twee belangrijkste voorspellers voor een verslechterende gezondheidstoestand. Daarnaast worden ook contextuele parameters als lichaamshouding, activiteitenniveau en mobiliteit bijgehouden. De meetresultaten worden geregistreerd, opgeslagen en verzonden.

“In deze ongekende tijden van COVID-19 kan met de snel inzetbare Philips Biosensor BX100 voor monitoring op afstand het risico op blootstelling van zorgverleners aan het virus worden beperkt wanneer de vitale functies van de patiënt regelmatig moeten worden opgenomen. Bovendien zijn er zo minder persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nodig”, aldus Peter Ziese, General Manager Monitoring and Analytics.

Nieuwe slimme pleister in de praktijk

De nieuwste slimme pleister van Philips wordt inmiddels al gebruikt bij het op afstand monitoren van COVID-19 patiënten in het OLVG. Dat is meteen de eerste lokatie waar de BX100 biosensor in de praktijk ingezet wordt.

Deze nieuwe slimme pleister maakt deel uit van de volgende generatie biosensoren in het portfolio van Philips op het gebied van oplossingen voor het signaleren van verslechteringen in de toestand van patiënten.