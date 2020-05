Corona afdelingen OLVG zetten slimme pleister in

De slimme pleister wordt ingezet bij coronapatiënten die wel in het ziekenhuis opgenomen zijn, maar niet intensief, op de IC, behandeld of beademd hoeven te worden. Met de biosensor kunnen deze patiënten toch nauwkeurig in de gaten gehouden worden door het continu meten van de vitale functies zoals hartslag en ademhaling.

Slimme pleister heeft meer voordelen

Een groot voordeel van de slimme pleister is dat die het aantal fysieke contactmomenten tussen patiënt en verpleegkundig personeel beperkt. De kans op besmetting wordt daarmee kleiner en het voorkomt ‘onnodig’ gebruik van beschermende kleding, maskers en dergelijke. Bijkomend voordeel is dat de coronapatiënt zich vrij kan bewegen en niet, bekabeld en wel, in bed hoeft te blijven liggen.

“Deze innovatie is zeer welkom op onze coronaverpleegafdelingen. We kunnen patiënten nu nog nauwlettender in de gaten houden. Het medische beeld van patiënten met het coronavirus kan snel veranderen. Daarom is het erg prettig om op afstand een nauwkeurig beeld te krijgen over de vitale functies van de patiënt. Dan weten we precies wanneer het nodig is om de kamer in en uit te lopen. Dit geeft meer rust voor de patiënt en bespaart beschermende kleding”, zegt Florian van Hunnik, teamleider van de coronaverpleegafdeling.

Vóór de coronacrisis

De slimme pleister is een innovatie die al langere tijd beschikbaar is en door steeds meer zorginstellingen getest en ingezet wordt. Bij het Bravis Ziekenhuis werd de biosensor vorig jaar al ingezet als onderdeel van een koppeling tussen patiëntmonitoring en het elektronische patiëntendossier, met als doel het verlichten van de werklast voor verpleegkundigen.

Het OLVG is binnen Nederland niet de eerste zorginstelling die de slimme pleister inzet voor het op afstand monitoren van coronapatiënten. Begin april startte het Sint Antonius Ziekenhuis er al mee. Het OLVG is de bedenker en ontwikkelaar van de inmiddels landelijk uitgerolde Corona Check App.