Radiology Smart Assistant Philips dient als virtuele coach

Dit alles moet de nauwkeurigheid van de opnames verbeteren, laboranten voortdurend laten bijleren en variabiliteit beperken. Consulterend radiologen kunnen via de Assistant beschikken over beelden van hogere kwaliteit. Dat kan bijdragen aan het terugdringen van extra kosten, vertragingen en overmatige blootstelling aan röntgenstraling omdat beelden opnieuw moeten worden verworven.

Geen integratie Assistant nodig

De oplossing van Philips hoeft niet in het onderliggende systeem te worden geïntegreerd, maar kan eenvoudig worden opgenomen in de standaard workflow van bestaande röntgenkamers en nieuwe installaties waar Philips-apparatuur wordt gebruikt.

Thorax PA opnames zijn een van de meest uitgevoerde en routinematige röntgenonderzoeken. Om de best mogelijke beelden te maken, is het belangrijk dat de patiënt precies goed in de bundel wordt gepositioneerd. De Radiology Smart Assistant gebruikt om dit te realiseren AI-gebaseerde technieken voor kwaliteitsbeoordeling om beelden te evalueren die afzonderlijke laboranten hebben vastgelegd.

Virtuele coach

Vervolgens geeft de toepassing op een touchscreen-interface aan welke gebieden en technieken direct verbeterd kunnen worden, en fungeert zo als een soort ‘virtuele coach’ voor het beter positioneren van patiënten. Ook biedt de oplossing een dashboard met een continu overzicht van het beeldkwaliteitsniveau en de trainingsbehoeften van het personeel.

“De Radiology Smart Assistant helpt ons nauwkeurigere PA thorax-opnamen voor onderzoek te maken, waardoor de beelden ook beter kunnen worden beoordeeld”, aldus prof. dr. Axel Gossmann, hoofd van de afdeling Radiologie van het Merheim-ziekenhuis in Keulen, Duitsland. “Dit concept biedt interessante nieuwe mogelijkheden en heeft het potentieel om in de toekomst standaard te worden opgenomen in de workflow.”

Geautomatiseerde workflows

De introductie is een verdere uitbreiding aan van workflow-oplossingen van Philips voor precisiediagnostiek, waarin het bedrijf eigen AI-oplossingen en die van derden toepast om zorgverleners geoptimaliseerde en geautomatiseerde workflows te bieden, zodat zij zich kunnen concentreren op de patiënt in plaats van op de technologie.

Recente voorbeelden zijn de integratie van de INSIGHT CXR thoraxdetectiesuite van Lunit in het diagnostische röntgenportoflio van Philips, en de toepassing van een door AI aangestuurde optische ademhalingssensor (VitalEye), automatisch plannen en scannen (SmartExam) en het berekenen van demping (MRCAT) in zijn MR-suite.