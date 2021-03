Samenwerking Philips en Lunit voor röntgen diagnostiek

“Voor de meeste patiënten is een röntgenfoto de eerste stap in de diagnostische beeldvorming op weg naar definitieve diagnostiek. Radiologie-afdelingen en hun technologen staan voortdurend onder druk. Met eenvoudige en efficiënte workflows kunnen we de variabiliteit en de werkdruk van het personeel verminderen, de productiviteit verhogen en de patiëntervaring verbeteren”, vertelt Arjon Hoekstra, Head of Precision Diagnosis bij Philips Benelux.

De samenwerking tussen Philips en Lunit werd aangekondigd tijdens ECR. Daar maakte de Nederlandse fabrikant ook bekend dat men werkt aan de ontwikkeling van AI-ondersteunde CT-diagnostiek. Daarnaast ontving Philips ook de FDA 510 (k)-goedkeuring voor zijn systeem voor digitale radiografie en fluoroscopie (CombiDiagnost R90).

Nauwkeurige diagnostiek voor röntgenfoto’s

Met de longdetectiesuite INSIGHT CXR van Lunit kunnen tien van de meest voorkomende bevindingen op röntgenfoto’s van de borst nauwkeurig gedetecteerd worden. Daarnaast ondersteunt het systeem tuberculosescreening. Ook heeft het klinische efficiëntie aangetoond voor het detecteren van longontsteking, wat een eerste indicatie kan zijn van COVID-19. Door een prioritering op basis van abnormaliteitsscores toe te kennen, maakt de suite een snelle triage van normale gevallen mogelijk. Radiologen hebben zo meer tijd om zich te concentreren op het lezen van abnormale gevallen.

Door middel van innovatie en samenwerkingen zoals die met Lunit, integreert Philips voortdurend intelligentie en automatisering in zijn Precision Diagnosis-portfolio. Deze uitbreidingen omvatten slimme diagnosesystemen, geïntegreerde workflowoplossingen die afdelingsactiviteiten transformeren, geavanceerde informatica die diagnostisch vertrouwen bieden. Maar ook zorgtrajectoplossingen die artsen in staat stellen behandelingen af te stemmen op individuele patiënten.

“Onze samenwerking met Lunit om hun diagnostische AI in onze röntgensuite op te nemen, gaat samen met een groot aantal intelligente en gestroomlijnde workflowfuncties in de Philips Radiography Unified User Interface (Eleva) voor al onze digitale radiografiesystemen, waardoor een soepele en efficiënte, patiëntgerichte workflow mogelijk is”, aldus Hoekstra.

FDA goedkeuring CombiDiagnost R90

Tijdens ECR maakte Philips tevens bekend dat het CombiDiagnost R90, het Digital Radiography and Fluoroscopy-systeem, de FDA 510 (k)-goedkeuring krijgt. CombiDiagnost R90 is een p afstand bediend fluoroscopiesysteem in combinatie met hoogwaardige digitale radiografie.

Het systeem is ontworpen om het gebruik van ruimte op een kosteneffectieve manier te verbeteren. CombiDiagnost R90 combineert een volledig digitale workflow, unieke beeldkwaliteit en dosisbeheer voor een breed scala aan onderzoeken, van pediatrische tot bariatrische beeldvorming.