RIVM erkent digitale leefstijlzorg voor zwangeren

De afdeling Verloskunde en Gynaecologie van het Erasmus MC biedt Slimmer Zwanger sinds 2011 aan. Het programma heeft volgens het academisch ziekenhuis al duizenden ouders geholpen bij hun kinderwens. Het coacht vrouwen en mannen via de mobiele telefoon bij het verbeteren van hun leefstijl: bijvoorbeeld met advies voor gezondere voeding en door te helpen bij stoppen met roken en drinken. Zo neemt de kans op zwangerschap en een gezonde baby ook toe en daalt de kans op complicaties.

Leefstijlzorg zwangeren

“Voeding en leefstijl zijn zeer bepalend voor de eigen gezondheid, maar ook voor dat van de baby en de rest van zijn of haar leven”, legt Steegers-Theunissen uit. “Uit ons onderzoek blijkt dat de periode vóór en tijdens de zwangerschap het beste moment is om naast medische zorg ook leefstijlzorg aan te bieden. Dat is wat we doen met de Slimmer Zwanger, onder andere met een mobiele interactieve website.”

Vrouwen én mannen met kinderwens of vroeg in de zwangerschap, krijgen counseling en coaching van arts-onderzoekers bij het aanpassen van hun leefstijl. Zij gebruiken hiervoor de ‘blended care approach’: een combinatie van een face-to-face consult op de polikliniek of videoconsult, waarbij de patiënt zich digitaal voorbereidt voorafgaand aan het consult en daarna zes maanden wordt ondersteund.

In basispakket

Een abonnement op slimmer Zwanger wordt al door alle Zilveren Kruis zorgverzekeraars vergoed. De erkenning van het RIVM is volgens Steegers-Theunissen echter dé cruciale stap om Slimmer Zwanger in het basispakket te krijgen van alle zorgverzekeraars. “Hierdoor is het leefstijlprogramma straks voor iedereen toegankelijk en daar zijn wij heel trots op, want we willen het aan zoveel mogelijk mensen aanbieden.”

Slimmer Zwanger is nu dus opgenomen in het Loket Gezond Leven van het RIVM. De volgende stap is het doorontwikkelen ervan tot een digitaal Erasmus MC levensloop zorgplatform in samenwerking met de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dat platform gaat verder dan de zwangerschapsfase, meent Steegers-Theunissen.

Preventieve leefstijlzorg

“We kunnen preventieve leefstijlzorg in principe ons hele leven gebruiken. Daarmee moet het de huidige zorg ondersteunen met digitale, medische en leefstijl zorgpaden. Tegelijkertijd kunnen we zo meer data en dus kennis verzamelen om nieuwe technologische producten te ontwikkelen. Maar, de eerst volgende stap is Slimmer Zwanger implementeren in de zorg voor een betere en goedkopere zorg voor iedereen.”

Naast Slimmer Zwanger biedt het Erasmus MC verglijkbare programma’s als Slimmer Eten met je kind en Slimmer Gezond bij hart- en vaatziekten en Slimmer Gezond bij diabetes.

E-health voor zwangerschap

Online, digitale toepassingen voor de zwangerschap zijn er al langer, waarbij de focus meestal ligt op de zwangerschap zelf. Zo is [email protected] gericht op het op afstand monitoren van zwangeren met bepaalde risico’s. Verder bieden diverse leveranciers systemen met sensors (zoals ‘slimme pleisters’) voor monitoring op afstand van zwangeren, wat versneld is sinds de coronacrisis.