Rotterdamse versie Health Innovation School van start

De Health Innovation School (HIS) richt zich op iedereen die werkt binnen het domein van gezondheid, zorg en welzijn, maar weinig ervaring heeft met innovatie, zo schrijft Health-Holland. De HIS gebruikt een aanpak met ‘the whole system in the room’, dat meer mogelijk maakt en samenwerking stimuleert. Het programma begint op 22 juni.

De aanpak van HIS betekent dat de deelnemers van een HIS bijvoorbeeld rollen hebben als ondernemers, verpleegkundigen, verzekeraars, beleidsmakers, toezichthouders, patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen, medisch specialisten en andere rollen. De grootste overeenkomst van de deelnemers is dat zij allemaal het verschil willen maken.

Regionale versie Health Innovation School

Voor de regionale editie van de Health Innovation School richt de organisatie zich op deelnemers in Zuid-Holland, met name uit de regio Rijnmond. Het doel is om de Health Innovation School Rotterdam exclusief voor (toekomstige) innovatieleiders uit 010 te houden en zo community-vorming in deze regio te stimuleren.

Om regionale samenwerking te stimuleren en te faciliteren, gaan de deelnemers aan de slag met regionale uitdagingen op het gebied van zorg en/of gezondheid die voelbaar zijn voor meerdere organisaties in deze regio. Het hoeven geen uitdagingen te zijn die uniek zijn voor deze regio. Voorbeelden van uitdagingen zijn: samenwerking huisarts-ziekenhuis, krapte op de arbeidsmarkt (door vergrijzing en ontgroening), het verbeteren van de jeugdzorg in de wijk of het stimuleren van een gezonde leefstijl.

Creatieve lesvormen

De Health Innovation School is sinds de start in 2017 inhoudelijk opgebouwd uit 5 modules. Dit recept blijft ook in 2021 de basis van de opleiding. Net als in 2020 is er weer sprake van een hybride model, met onder meer online lessen en workshops op locatie. De vijf modules worden verspreid over vijf maanden gegeven in creatieve lesvormen. De modules zijn:

Fundamenten zorginnovatie.

Cultuur, denkwereld & gedrag.

Modellen, methoden en technieken.

Implementatie & Ondernemerschap.

De toekomst van gezondheid, zorg en technologie.