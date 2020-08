Samenwerking HSK en Zilverenkruis voor betere GGZ

HSK werd opgericht door de hoogleraren prof. dr. Hoogduin en prof. dr. Schaap, samen met psycholoog drs. Kadler. Het is een landelijk opererende organisatie voor psychische zorg en is gespecialiseerd in werknemerszorg. HSK biedt bewezen effectieve behandelingen voor veel voorkomende psychische klachten. Zoals behandelingen op basis van cognitieve gedragstherapie, EMDR en online therapie in de Basis GGZ en Specialistische GGZ.

Kwalitatief betere (online) GGZ

De hernieuwde meerjarige overeenkomst met Zilveren Kruis, die loopt tot 2023, draagt bij aan de doelstellingen van HSK: het bieden van hoogwaardige psychische behandelingen gericht op het beter functioneren van cliënten. Zilveren Kruis, onderdeel van Achmea, wil de komende drie jaar tien procent van de zorg naar de eigen omgeving, thuis, van de patiënt verplaatsen. Het zelf kunnen kiezen waar zorg verleent wordt is precies wat veel klanten van de zorgverzekeraar prettig vinden.

Het aanbieden van online GGZ speelt daarbij een belangrijke rol. Zilveren Kruis garandeert cliënten die kiezen voor een volledig online behandeltraject dat ze de behandeling binnen enkele dagen al kunnen starten. Uit eerdere onderzoeken bleek al dat een verschuiving naar online GGZ uiteindelijk kan leiden tot 40 procent meer behandelcapaciteit. Dat is dan weer goed nieuws voor de wachtlijsten.

Daarnaast bieden Zilveren Kruis en HSK ook een breed scala van diensten op het gebied van psychisch verzuim en preventie voor werkgevers. Zo werken de partijen samen aan het optimaliseren van arbeidsgerelateerde zorg. Met het nieuwe meerjarencontract wordt ook op dit vlak de samenwerking tussen Zilveren Kruis en HSK verder geïntensiveerd.

Kortere wachttijden

“We zijn erg enthousiast over het wederzijdse vertrouwen dat spreekt uit deze meerjarenovereenkomst. Dit is zeker een extra stimulans om zorginhoudelijk met Zilveren Kruis samen te blijven werken aan het verbeteren van de psychische zorg in Nederland. Voor Zilveren Kruis verzekerden betekent dit dat zij snel kunnen rekenen op de best mogelijke zorg, waar en wanneer dat hen het beste uitkomt”, zo vertelt Martin Dekker, directeur bij HSK.

“Wij hechten er waarde aan dat onze verzekerden snel en effectief hulp krijgen; waar mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving. De keuzevrijheid van onze verzekerden en gezamenlijke besluitvorming met de zorgverleners staan hierin centraal. Met korte wachttijden voor online zorg, expertisecentra en specialistische zorg sluit HSK daar goed bij aan”, zo voegt Carmen Verdoold, senior manager Landelijke Inkoop Zilveren Kruis daar aan toe.