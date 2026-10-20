Sensortechnologie verbindt topsport en revalidatie

Met zo min mogelijk sensoren zoveel mogelijk bruikbare gegevens verzamelen is een belangrijk uitgangspunt in de samenwerking tussen NOC*NSF en de Universiteit Twente. Samen ontwikkelen zij sensortechnologie voor prestatieanalyse, belastingmonitoring en blessurepreventie bij topsporters. De kennis die dit oplevert, vindt ook haar weg naar de zorg: onder meer bij revalidatie na een beroerte.

De huidige samenwerking bouwt voort op eerdere contacten tussen Carmen van den Hoven, performance technology expert en coördinator Sport Science Center NOC*NSF, en Jasper Reenalda, universitair hoofddocent aan de Universiteit Twente. Hij begeleidde Van den Hoven tijdens haar opleiding technische geneeskunde.



Latere gezamenlijke bewegingsmetingen en een stageopdracht vormden de aanloop naar de krachtenbundeling nu. NOC*NSF brengt praktijkvragen van sporters en coaches in; de universiteit levert kennis van biomechanica, bewegingsanalyse en medische technologie, aldus een artikel in editie 5, 2026 van ICT&health.

Minder belastend

De technologische ontwikkeling maakt metingen steeds minder belastend. Tijdens de Enschede marathon van 2013 gebruikten onderzoekers nog een uitgebreide verzameling sensoren om veranderingen in bewegingspatronen bij vermoeidheid te meten. Inmiddels zijn minder sensoren nodig en kunnen ook hartslagmeters en smartwatches gegevens leveren. Metingen moeten passen binnen de dagelijkse training en bijdragen aan zoveel mogelijk gezonde trainingsuren.



Het afzonderlijke effect van technologie op sportprestaties is nog wel lastig aan te tonen, benadrukt Reenalda. Meetgegevens helpen begeleiders wel om verschillen te bespreken en de ondersteuning persoonlijker af te stemmen.

Doorvertalen naar de zorg

De opgedane ervaring is naar de zorg te vertalen. Vergelijkbare vragen als in de topsport spelen in de revalidatie, vertelt Reenalda: “We doen bijvoorbeeld met revalidatiecentrum Roessingh veel onderzoek naar hoe het beweegpatroon van iemand verandert na een beroerte. De patiëntenpopulatie is weliswaar meer divers, maar het gaat feitelijk om dezelfde modellen.”



In dit kader worden patiënten onderzocht in het bewegingslaboratorium van de universiteit, naast projecten om in de thuissituatie te meten. Ook bij deze patiëntenpopulatie is vermoeidheid een belangrijk aspect, schetst Reenalda.



“We onderzoeken of we met een smartwatch mensen kunnen waarschuwen voor veranderingen in hun bewegingspatroon die kunnen duiden op verhoogd valrisico. We gebruiken de data uit de zorg in de sport en andersom. De twee versterken elkaar.”

Lees het volledige artikel in ICT&health editie 5, die op 23 oktober 2026 verschijnt.