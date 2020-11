Serious game voor Alzheimer mantelzorgers in de maak

De eerste testversie van de serious game Alzheimer Care Trainer zal in het voorjaar van 2021 opgeleverd worden. Dat gebeurt in combinatie met een platform waar zowel mantelzorgers als professionele zorgverleners antwoorden kunnen vinden op vragen over de aandoening. Daarnaast biedt het platform ook mogelijkheden voor mantelzorgers en zorgverleners om over en weer te communiceren en samen te werken.

Omdat de serious game ook veel gebruikt zal gaan worden voor het trainen van mantelzorgers die patiënten met Alzheimer begeleiden, was het belangrijk om hen ook te betrekken bij het ontwikkelproces. Alzheimer Nederland benaderde daarom een aantal mantelzorgers om mee te werken aan het project Posthcard dat de Alzheimer Care Trainer ontwikkelt.

Minder stress dankzij serious game

Alzheimer Care Trainer moet mantelzorgers ondersteunen bij de begeleiding van Alzheimer patiënten. Dat moet uiteindelijk ook zorgen voor minder stress bij de verzorgers. In de game worden situaties die doorgaans lastig zijn voor een mantelzorger in een 3D-omgeving als een soort stripverhaal weergegeven.

De game biedt alternatieve voorbeeldzinnen en handelingsstrategieën aan. Bijvoorbeeld bij het kiezen van broodbeleg. Mensen met het beginstadium van dementie kun je gemakkelijker boterhammen laten eten wanneer ze kunnen kiezen uit maar twee soorten broodbeleg. Voor meer keuzemogelijkheden is geen ruimte in hun hoofd.

Input van mantelzorgers

Marga, die al meer dan vijf jaar voor haar dementerende man Nico zorgt, is een van de mantelzorgers die meewerkt aan de ontwikkeling van Alzheimer Care Trainer. “Het is heel belangrijk dat de game er komt voor iedereen die te maken heeft met deze aandoening. Ik heb zelf vaak het wiel moeten uitvinden omdat er geen geschikte informatie was te vinden op internet.”

Marga vervolgt: “Ik heb in de ontwikkelsessie aangegeven dat je in de game ook moet laten zien dat je op een gegeven moment geen vragen meer kunt stellen aan iemand met Alzheimer. Dan moet je handelen. Dus stellig zeggen: we gaan nu naar de winkel. Je moet niet in discussie gaan,’ aldus Marga. En voor het scenario ‘aankleden’ heeft ze als feedback gegeven dat je aanwezig moet blijven tijdens het aankleden. ‘Anders trekken ze vier kledingstukken over elkaar aan.”

Eerder dit jaar introduceerden Alzheimer Nederland en SAP Nederland de app ‘Dat ben ik’. Die app visualiseert met behulp van tekst, foto’s en video’s gebeurtenissen uit het leven van mensen met dementie. De initiatiefnemers van die app willen op die manier de sociale interactie met naasten bevorderen.