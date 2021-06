Signalen ouderenmishandeling herkennen met VR-training

In Nederland krijgt vijf procent (een op de twintig) van alle thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder op enig moment in hun leven te maken met ouderenmishandeling. De meest voorkomende vorm is financieel misbruik. Maar ook psychische en lichamelijke mishandeling komen helaas vaak voor. Dit zogenoemde geweld achter de voordeur is lastig te herkennen. “En toch kan het wel, als je weet waar je op moet letten”, aldus Maaike Brunekreef. De nieuw ontwikkelde VR-training kan daar een belangrijke rol in spelen.

Alert op ouderenmishandeling

Met de VR-bril worden de zorgprofessionals in een virtuele omgeving geplaatst waar ze een ‘echte situatie’ voorgeschoteld krijgen. Gedurende de VR-training verschijnen in de virtuele wereld telkens nieuwe keuzes waar de zorgprofessional op moet reageren. Daarbij moet je denken aan keuzes en vragen zoals ‘Wat zie je?’ en ‘Wat ga je doen?’.

“Het leerzame daarvan is dat je direct ziet wat de gevolgen zijn van je beslissing. Je voelt bijvoorbeeld dat het niet pluis is wat er tussen een bejaarde man en zijn dochter in de spreekkamer gebeurt, maar je besluit verder geen vragen te stellen. Door de VR-bril zie je dan direct wat de gevolgen zijn van jouw keuze. Het mooie van de training is, dat je daarna de situatie ook kunt overdoen en een andere keuze kunt maken. Je krijgt daardoor echt inzicht in wat jij als zorgprofessional kunt betekenen voor een patiënt die mogelijk te maken heeft met geweld achter de voordeur”, vertelt Maaike.

Eigen kennis en ervaring

De verschillende scenario’s voor de VR-training zijn geschreven door Maaike in samenwerking met hulpverleners uit de regio IJsselland. Voor het bedenken van die scenario’s putten de initiatiefnemers uit hun eigen kennis en ervaringen met ouderenmishandeling in de regio. Vervolgens zijn de verschillende scenario’s gefilmd in een huisartsenpraktijk door mediabedrijf De Mannen Zonder Pak.

Bij de ontwikkeling van de VR-training is ook samengewerkt met Veilig thuis IJsselland en het regionale programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ Zwolle Isala zal de VR-training ook gaan opnemen in de Isala Academie. Daardoor kunnen artsen, verpleegkundigen en andere ziekenhuismedewerkers de training ook volgen.

Virtual reality training wordt binnen de zorg al op meerdere plekken ingezet, ook bij de opleiding van zorgprofessionals. Zo werden tijdens de coronacrisis in diverse ziekenhuizen verpleegkundigen en artsen ‘virtueel’ voorbereid op de te verwachten golf (IC-)patiënten.