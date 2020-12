‘Slimme bril biedt zorg legio mogelijkheden’

In opdracht van ZuidOostZorg hebben studenten Lotte Grovenstein en Tsgab Habtemariam van het Friesland College (Human Technology) de slimme bril in verschillende situaties en op verschillende locaties van de Friese zorgaanbieder getest. Zij presenteerden de uitkomsten van de tests aan een brede vertegenwoordiging van ZuidOostZorg: psychologen, (wond)verpleegkundigen, medewerkers van de technische dienst en opleiders.

Legio mogelijkheden slimme bril

“De mogelijkheden zijn legio en hoe langer je daarover nadenkt, hoe meer het er worden”, stelt Roelfien Erasmus, programmamanager Technologie bij ZuidOostZorg en in die rol verantwoordelijk voor het experimenteren met nieuwe innovaties. “Er kwamen meteen al allemaal ideeën naar voren.”

Een voorbeeld is de manier waarop de SmartGlass kan helpen bij het delen van expertise in de keten, meent Erasmus. “Het stimuleert samenwerking, omdat je heel direct en gemakkelijk van elkaars expertise gebruik kunt maken, je kunt letterlijk meekijken met de ander.”

De programmamanager Technologie ziet dan ook veel mogelijkheden voor het inzetten van de SmartGlass in de samenwerking tussen ouderenzorg, huisartsen en het ziekenhuis. “Maar je zou zo’n bril ook goed kunnen inzetten bij het op afstand coachen en scholen van medewerkers, of bij de technische dienst die iemand wil laten meekijken. GemVision, het bedrijf dat de SmartGlass levert, gaf ZuidOostZorg de kans om de bril in alle facetten te onderzoeken. “Dat is fijn”, merkte Erasmus, “dat je in zo’n samenwerking samen op zoek kunt gaan naar de mogelijkheden.”

Slimme technologie ondersteunend

Bestuurder Simone Meertens van ZuidOostZorg stelt dat de organisatie er al heel lang van overtuigd is dat technologie het verschil kan en gaat maken in de zorg. “Slimme technologie kan ondersteunend zijn voor de zorg die wij leveren aan onze klanten, het is belangrijk daar goed mee te experimenteren.”

Als zorg- en kennisorganisatie vind ZuidOostZorg het volgens Meertens belangrijk om nieuwe innovaties goed te testen, voordat besloten wordt ze in de praktijk in te zetten. “Technologie moet bewezen ondersteunend zijn en bijdragen aan betere zorg, alleen dan gaan we er mee verder. Slimmer werken is wat ons betreft één van de antwoorden op de grote uitdagingen in de zorg. Dat is ook de reden waarom wij deelnemen aan het project Anders Werken in de Zorg Friesland. In deze samenwerking van zorgorganisaties zorg werken wij aan technologische toepassingen voor de langdurige zorg.”