Spaarne Gasthuis: nieuwe aanmeldapp voor patiënten

Als de patiënt de afspraak thuis heeft voorbereid en alle gegevens compleet zijn, dan kan de hij of zij op de dag van de afspraak in het ziekenhuis dankzij de aanmeldapp meteen doorlopen naar de polikliniek. De patiënt neemt plaats in de wachtruimte en meldt zich aan via de app. De zorgverlener weet dan dat hij of zij er is en komt hem of haar ophalen in de wachtruimte. Zo’n app maakt de ziekenhuislogistiek zonder meer efficiënter.

Patiënten kunnen zich dus met de aanmeldapp eenvoudig melden bij de poli, maar natuurlijk ook nog steeds bij een van de ontvangstmedewerkers in de hal. Samen controleren zij indien nodig de gegevens en de ontvangstmedewerker meldt de patiënt aan voor zijn of haar afspraak. Eenmaal in de wachtruimte kan de patiënt, net als bij een aanmelding via de app, gewoon plaatsnemen. De zorgverlener weet dat hij of zij er is en komt hem of haar ophalen in de wachtruimte.

Meer regie en meer privacy

Dankzij de nieuwe manier van werken met de aanmeldapp heeft de patiënt meer regie over zijn zorgproces. Men kan gemakkelijk thuis de gegevens controleren en – indien nodig – medicijngebruik en allergieën toevoegen aan het online dossier. Tevens kunnen eventueel vragenlijsten worden ingevuld over de gezondheid. Op die manier is de zorgverlener goed op de hoogte van de gezondheidssituatie van de patiënt en is er meer tijd in de spreekkamer om de reden van het bezoek te bespreken.

Aanmeldapp verhoogt privacy

Met behulp van de app kan de patiënt zelf de zorgverlener laten weten dat hij of zij in de wachtruimte zit. Dankzij het nieuwe proces worden privacygevoelige gesprekken niet meer aan de balie gevoerd. Bovendien heeft de doktersassistente meer tijd om patiënten te helpen bijvoorbeeld bij het maken van een nieuwe afspraak of voor medisch inhoudelijke vragen. Dit gebeurt dan niet aan de balie, maar in een aparte ruimte.