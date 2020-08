Spaarne Gasthuis opent HCC voor capaciteitsplanning

Het Hospital Control Center van het Spaarne Gasthuis is ingericht op de locatie in Haarlem Zuid. Daar is het HCC kort geleden in gebruik genomen. De coronacrisis leidde ertoe dat de behoefte van zorgmedewerkers voor meer inzicht in patiëntenstromen en personele capaciteit rap toenam. Het HCC voldoet precies aan die behoefte voor capaciteitsplanning door actuele informatie over de beschikbare bedden en het beschikbare personeel op een centrale plek bij elkaar te brengen.

Het Spaarne Gasthuis is zeker niet de enige zorginstelling die, gedreven door de coronacrisis, besloten heeft de ingebruikname van een HCC, of een andere oplossing waarmee de capaciteit van het ziekenhuis gemonitord kan worden, te vervroegen. Eind juni opende de Noordwest Ziekenhuisgroep haar HCC en in die periode werd in het Rijnstate een Virtueel Zorgcentrum voor hetzelfde doel versneld in gebruik genomen.

Capaciteitsplanning tijdens en na corona

“Tijdens de crisis was er op de nieuwe corona afdelingen en op de IC personeel nodig dat normaal gesproken ergens anders in het ziekenhuis werkt. We moesten de lasten zo goed mogelijk verdelen. Zo kwamen er bijvoorbeeld veel minder patiënten binnen op de spoedeisende hulp. Daardoor konden medewerkers van de spoedeisende hulp op de IC werken. Tijdens een eventuele tweede golf kan het HCC weer een grote rol spelen. Hier komen verschillende teams centraal samen om op basis van realtime informatie besluiten te nemen”, aldus

Margreet de Geus, manager Integraal Capaciteits Management van het Spaarne Gasthuis.

Het HCC biedt het Spaarne Gasthuis, naast monitoring, ook de optie om een aantal dagen vooruit te kijken. Medewerkers kunnen met behulp van de data van het HCC samen knelpunten in de capaciteit voorspellen voordat deze zich voordoen. Dit betekent dat het aantal pieken en dalen in de bezetting van bedden en personeel omlaag kan. En dat heeft ook weer een positieve invloed op de werkdruk.

Doorontwikkeling HCC

De komende periode wordt het HCC verder doorontwikkeld. Uiteindelijk moet het Control Center volledig inzicht gaan geven in de totale in-, door- en uitstroom van patiënten op alle locaties van het Spaarne Gasthuis.

Daarmee kan het gebruik van de verschillende capaciteiten, waaronder spreekuren, operatiekamers, personeel en bedden, op elkaar worden afgestemd en zo goed mogelijk worden benut. Met als uiteindelijke doel het bieden van de juiste zorg op de juiste plek, voor alle patiënten.