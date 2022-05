St. Antonius: minder polibezoek reumapatiënten door app

Dankzij een app, waarin patiënten vragenlijsten beantwoorden, hoeven reumapatiënten minder vaak naar de poli van het St. Antonius Ziekenhuis. Met deze vorm van thuismonitoring krijgen bestaande patiënten nog steeds de best mogelijke zorg, terwijl er in het ziekenhuis meer ruimte ontstaat voor nieuwe patiënten. De app, ‘Mijn RA-meter’, is ontwikkeld door reumatoloog Wouter Bos van Reade, in samenwerking met softwarebedrijf Brightfish. Meerdere reumatologiepraktijken in Nederland starten komende tijd met deze app. De werkgroep E-Health van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie is hierbij betrokken.

App extra handig bij chronische aandoeningen

Een trend in de gezondheidszorg is het inzetten van apps. Met name voor patiënten met chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD en reuma kunnen ze veel winst opleveren. Patiënten krijgen zelf meer regie en ze hoeven dankzij de informatie niet meer per se op vaste tijdstippen naar de polikliniek.

Simone Vreugdenhil, reumatoloog van het St. Antonius Ziekenhuis: “We werken sinds kort met deze app waarmee patiënten met reumatoïde artritis (RA) thuis iedere 14 dagen een vragenlijst invullen. Het gaat dan over hun dagelijks functioneren, de ervaren pijn en hun gezondheid. We kunnen zo de activiteit van de ziekte op afstand monitoren. Op basis van de antwoorden op de vragen kijken we of het nodig is om bij te sturen. Daarnaast kan de app door middel van een stappenteller ook het looppatroon van de patiënt vastleggen.”

Minder frequent polibezoek reumapatiënten

Wanneer uit de ingevulde vragenlijst blijkt dat het niet helemaal goed gaat, geeft de app een signaal. Bijsturen kan vervolgens vaak met een advies of een aanpassing van de therapie op afstand. In sommige gevallen vragen de reumatologen de patiënt om toch langs te komen. Als dit het geval is, is een belangrijk deel van de benodigde info dankzij de app al ingevuld. Zo kan de reumatoloog tijdens het gesprek volledig de focus leggen op het ervaren probleem. Vreugdenhil: “Het aantal bezoeken aan de poli daalt dus niet alleen. De bezoeken die je hebt, zullen efficiënter zijn”, vult Vreugdenhil

‘Mijn RA-meter’ geeft de patiënt meer zelfregie, want hij krijgt meer inzicht in de ziekte en hij wordt meer betrokken bij de behandeling. Tevens is het risico op opvlammingen kleiner, omdat de patiënt kleine verslechteringen meteen via de app door kan geven. De reumatologen kunnen dan op afstand adviseren om de medicatie aan te passen.