Stimuleringsregeling E-health Thuis werpt vruchten af

Oorspronkelijk was de SET-regeling bedoeld om ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking de mogelijkheid te bieden langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Met deze stimuleringsregelingen krijgen zorgverleners de financiële slagkracht om e-health oplossingen op te schalen en te borgen.

Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal 25.000 en maximaal 50.000 euro, waarvan maximaal 40 procent ingezet mag worden voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van e-health toepassingen. Het subsidiebedrag kan ook ingezet worden om externe partijen in te huren die helpen bij het implementeren van e-health toepassingen.

Stimulering e-health tijdens coronacrisis

Tijdens de coronacrisis groeide de behoefte om juist voor de genoemde doelgroepen meer zorg op afstand te kunnen bieden. Daarop heeft het ministerie van VWS extra geld vrijgemaakt voor de twee COVID-19 stimuleringsregelingen. De eerste werd in april geopend. Door de grote belangstelling volgde eind juli een tweede regeling. Die loopt nog tot eind november.

Inmiddels hebben al veel zorgverleners al gebruik van gemaakt van deze subsidieregelingen. Zo ook NAAST. Productmedewerker Mirthe van de Belt vertelt over haar ervaringen met de SET-regelingen en de mogelijkheden die daardoor vrijkomen om zorg op afstand, waar zij al jaren aan werkt, te realiseren.

Structureel inzetten zorg op afstand

Bij NAAST werd de Stimuleringsregeling E-health Thuis aangevraagd om het structureel inzetten van zorg op afstand te kunnen versnellen. “Voor de klant betekent het dat zorg op afstand meer vrijheid; Zorg ontvangen wanneer dit aansluit op zijn of haar leven. Voor de medewerker in de wijkzorg of in het ziekenhuis betekent het dat ze niet onnodig klanten hoeven te zien wanneer het ook op afstand kan. Hierdoor verhoogt de kwaliteit van zorg en kan het ook effectiever en efficiënter worden ingeregeld”, zo vertelt Mirthe

“Ik zou andere organisaties aanraden om van de SET-regeling gebruik te maken, omdat het een enorme kans is om versnelling aan te brengen in het opschalen van zorg op afstand dan kan je denken aan beeldzorg, maar ook medicatiecontrole je kan hiermee vanuit pilot komen naar echt wel grootschalige van zorg op afstand.”

Aanbieders van zorg of ondersteuning die bestaande e-health oplossingen willen opschalen en borgen kunnen de SET-subsidie aanvragen. Meer informatie daarover kunt u hier vinden.