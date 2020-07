Noodregeling SET COVID-19 2.0 vanaf 27 juli open

Van het bedrag van 77 miljoen euro binnen SET COVID-19 2.0 is 53,7 miljoen euro bestemd voor de wijkverpleging. Nog eens 23,3 miljoen euro is bedoeld voor huisartsenzorg, GGZ-organisaties en aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. De regeling loopt tot en met 30 november 2020 of totdat de subsidieplafonds zijn bereikt. Elke aanvraag telt een maximum subsidiebedrag van 50.000 euro.

Structureel met digitale zorg aan de slag

VWS maakte de nieuwe regeling begin juli bekend. Nu zijn er meer details. Reden voor de nieuwe noodregeling is het grote aantal aanvragen tijdens de eerdere tijdelijke noodregeling SET COVID-19, onderdeel van Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Het subsidiebedrag was daardoor erg snel op.

De nieuwe regeling is specifiek gericht op aanbieders van wijkverpleging, huisartsenzorg, GGZ en aanbieders van ondersteuning in het kader van de Wmo die extra willen investeren om structureel met digitale zorg op afstand aan de slag te gaan.

Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal 25.000 en maximaal 50.000 euro, waarvan maximaal 40 procent ingezet mag worden voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van e-health toepassingen.

Vijf SET aanvragen per organisatie

Ook kan het subsidiebedrag ingezet worden om externe partijen in te huren die helpen bij het implementeren van e-health toepassingen. Er is geen eigen bijdrage vereist. Per organisatie worden maximaal 5 aanvragen gehonoreerd (inclusief de SET COVID-19 1.0 regeling) en één per categorie. De volgende categorieën worden onderscheiden:

Beeldschermzorg voor e-consults.

(Tele)alarmering om vallen en/of dwalen te voorkomen.

Telemonitoring en telebegeleiding voor monitoring/begeleiding van cliënten met een chronische aandoening of revalidatie.

Sloten/sleutelkluisjes als toegangsoplossing voor verlening van zorg/ondersteuning.

Zorgrobot voor hulp aan cliënten met fysieke beperkingen of ondersteuning bij dagstructuur.

Medicatietoediening en/of medicatiecontrole.

Communicatieplatform voor inzicht in zorg/ondersteuning door en communicatie met verschillende zorgverleners.

Zelfmanagement voor applicaties voor thuismetingen en zelfmanagement, zoals bij diabetes en reuma.

Overige e-health toepassingen.

De regeling wordt uitgevoerd door de RVO. Klik hier voor meer informatie over de regeling, aanvraag, procedure en voor inhoudelijke vragen over de regeling.