Stuwmeer van 1,9 miljoen uitgestelde verwijzingen huisartsen

Het aantal verwijzingen dat huisartsen voor hun patiënten uitschrijven naar ziekenhuizen en klinieken, zou in de tweede week van maart voor het eerst sinds de zomer van 2020 net zo hoog gelegen hebben als te verwachten zou zijn zonder coronapandemie. Dat bleek in maart uit een analyse van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van de cijfers van ZorgDomein. Het aantal verwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg was zelfs hoger dan verwacht, net als een week eerder.



De hoeveelheid uitgestelde medisch specialistische zorg is sinds de start van de coronapandemie in maart 2020 opgelopen tot bijna 1,9 miljoen verwijzingen

In de hele maand maart deden huisartsen 857.131 verwijzingen en aanvragen diagnostiek (exclusief lab) naar ziekenhuizen en specialistische zorg, zo blijkt nu. Dat zijn er 90.994 minder dan onder normale omstandigheden deze maand. Waar in januari nog ongeveer 1 op de 4 verwijzingen (23%) niet door ging en in februari 1 op 5 (17%), was dat in maart nog maar 1 op 10. Op 15 maart vond zelfs een record aantal verwijzingen plaats via ZorgDomein, naar medische specialistische zorg én de andere zorgdisciplines: 81.369.

Kleinere daling verwijzingen

In de huidige derde golf van de coronapandemie is de daling een stuk lager dan in het begin. Zo was er in februari 2021 sprake van 17 procent minder verwijzingen en aanvragen diagnostiek naar ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. Het totale stuwmeer bedroeg op dat moment bijna 1,8 miljoen aan uitgestelde verwijzingen.

Eind maart 2020, midden in de eerste golf, was het aantal bijvoorbeeld op maandbasis met 450.000 teruggelopen, ofwel 75 procent minder dan te verwachten was zonder coronacrisis. In april 2020 bedroeg de daling ten opzichte van een ‘normale’ situatie nog altijd 62 procent, ofwel 85.000 uitgestelde verwijzingen voor medisch-specialistische zorg per week.

Inzicht in afschaling

Om zo veel mogelijk patiënten te voorzien van de benodigde zorg, is het volgens ZorgDomein nodig dat huisartsen inzicht hebben waar reguliere zorg wordt afgeschaald en waar deze nog doorgang vindt. Ziekenhuizen en zelfstandige klinieken kunnen in dit kader de toegangstijden tot op het niveau van elk specifiek zorgaanbod, oftewel behandeling passend bij de zorgvraag, tonen op ZorgDomein. Daarnaast krijgen huisartsen en zorgaanbieders hulp om bij het aanvragen van zorg de urgentie te classificeren conform onderlinge afspraken.