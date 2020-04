Subsidie voor AI-onderzoek naar behandeling hersentumoren

Momenteel is er nog te weinig kennis en informatie beschikbaar om samen met de patiënt de beste keuze te kunnen maken. Dankzij de subsidie van ZonMW, ter hoogte van drie miljoen euro, kan e-health en AI-onderzoek uitgevoerd worden waarmee de benodigde kennis en ervaring opgedaan kan worden.

E-health en AI-onderzoek

Voor het verzamelen van informatie van patiënten wordt onder andere middels een e-health tool ingezet. Daarnaast is ook informatie nodig over de de structuur en functie van de hersenen. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van nieuwe MRI-technieken. Vervolgens worden met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) modellen ontwikkeld voor het voorspellen van individuele behandeluitkomsten.

“We gaan onder meer uitvoerige analyses maken van MRI-scans, om beter te kunnen voorspellen welke behandeling voor een deel van de hersentumoren het meest geschikt is: een operatie of bestralen met het Gamma Knife. Maar in het project bouwen we ook de ReMIND-app verder uit. Deze revalidatie-app is speciaal ontwikkeld voor hersentumorpatiënten die moeite hebben met het oppakken van hun leven na de behandeling”, aldus neurochirurg Jeroen Verheul.

“Voor elke patiënt kunnen andere dingen belangrijk zijn. Als je gepensioneerd bent, maak je wellicht andere keuzes dan wanneer je veertig bent en nog volop aan het werk. In dat laatste geval zijn problemen met de concentratie of verandering in je fijne motoriek misschien veel ingrijpender. Dat soort factoren willen we ook in het zicht krijgen, zodat we met iedereen de best mogelijke keuze kunnen maken. We willen voor elke patiënt een individueel zorgpad maken, dat precies op hem of haar is afgestemd”, zegt neurochirurg Geert-Jan Rutten.

Neurologie expertise ETZ

ZonMW, de subsidieverstrekker in deze, werkt in opdracht van het ministerie van VWS. Het ETZ was in een van de drie ziekenhuizen die vanwege de grote expertise op het gebied van neurochirurgie en neurologie deelnam aan Experiment Topzorg (2015-2019). Voor het huidige project wordt intensief samengewerkt met Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven.

Ook nu is het ETZ weer geselecteerd. Voor de betreffende subsidie werden bijna 70 aanvragen ingediend. Daarvan zijn er uiteindelijk zes gehonoreerd. De betreffende neurochirurgen blij mee. “Omdat we nu verder kunnen werken aan een behandeling die zo goed mogelijk aansluit bij het leven van mensen na de ingreep. Zorg is maatwerk, en hoe preciezer we dat kunnen doen, hoe beter dat is voor onze patiënten.”