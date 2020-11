Technotheek helpt ouderen bij langer zelfstandig thuis wonen

Zowel de politiek als zorgorganisaties hebben al diverse keren duidelijk gemaakt dat het langer zelfstandig thuis wonen van essentieel belang is om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken. E-health toepassingen en slimme gadgets kunnen daar een belangrijke rol in spelen.

Denk aan een smart medicijndoosje zodat medicatie op tijd ingenomen wordt. Of een smartwatch wen andere slimme apparatuur waarmee vitale functies op afstand gemonitord kunnen worden. Maar ook een sociale robot die ouderen herinnert aan afspraken of gewoon voor wat aanspraak.

Technologie ervaren dankzij de Technotheek

In de Technotheek, niet te verwarren met de Zorgtechnotheek, kunnen Hagenaars een groot deel van die ‘technische snufjes’ gedurende drie maanden kosteloos lenen en uitproberen. In het assortiment van de Technotheek zitten onder andere een gebruiksvriendelijke tablet, medicatiedoosjes met alarmering, smartwatches of een sociale robot in de vorm van een bloempot.

Om in aanmerking te komen voor een van deze technologische producten wordt tijdens een intakegesprek met een medewerkers van de Technotheek bepaald welk hulpmiddel het meest past bij de vraag en behoefte van de gebruiker.

Drie maanden kosteloos gebruiken

Wanneer dat duidelijk is, dan krijgt de gebruiker een uitleg over de werking van het product en wordt samen met de medewerker van de Technotheek geoefend. Vervolgens mag de gebruiker het product drie maanden lenen. Tijdens de uitleenperiode hebben de Technotheek en de gebruiker regelmatig contact over hoe het product bevalt en of er nog vragen zijn.

Na de uitleenperiode volgt een evaluatie. Indien de gebruiker het product blijvend zou willen gebruiken, dan wordt bekeken of men in aanmerking komt voor een vergoeding en waar het product eventueel te koop is.

“Technologie kan mensen helpen op een prettige en veilige manier langer zelfstandig te blijven. Daarbij is technologie geen doel op zich, maar een middel om de kwaliteit van leven te verbeteren. Die technologie moet dan wel bij de mensen passen en niet andersom. Daarom ben ik erg blij met deze nieuwe uitleenservice, waardoor mensen zelf kunnen ervaren welke technologische producten hen helpen”, aldus Kavita Parbhudayal.